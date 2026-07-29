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Nemzetközi mezőny mérte össze tudását a jubileumi Sólyom Próbán Marcelházán

Chovan Lilla
Chovan Lilla
(Fotó: Bogár Péter)

Marcelháza ismét a történelmi íjászat egyik felvidéki központjává vált: a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tizenötödik alkalommal rendezte meg a Sólyom Próba elnevezésű nemzetközi íjászversenyt. A kultúrház melletti sportpályára 110 versenyző érkezett Szlovákiából, Magyarországról és Szerbiából.

A csoportok kialakítását követően ünnepélyes megnyitóval folytatódott a rendezvény. A résztvevőket Bogár Valéria, Bogár Péter és Michal Poništ köszöntötte, akik ismertették a verseny lebonyolítását és a biztonsági szabályokat.

(Fotó: Bogár Péter)

Az íjászok történelmi íj, vadászreflex íj és ablakos longbow kategóriákban, gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- és veterán korcsoportokban mérték össze tudásukat. A férfi és női versenyzők összesen 19 kategóriában álltak rajthoz.

A pályán 15 változatos célállomást alakítottak ki, amelyek 18 és 100 méter közötti távolságokon helyezkedtek el.

A lövészet különlegességét ezúttal is olyan, nemzetközi versenyekről ismert célok adták, mint az 50 méteres Török Puta vagy a 100 méteres Koreai cél.

A szervezők célja az volt,

hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek azokba a versenyszámokba, amelyekkel a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tagjai rendszeresen találkoznak az európai és világversenyeken.

Minden célállomáson bíró felügyelte a szabályok betartását, a verseny szakmai irányítását pedig főbíróként Bogár Péter látta el. A versenyzők állomásonként hat nyílvesszőt lőttek ki.

(Fotó: Bogár Péter)

Az eredményhirdetésre a délutáni órákban került sor, miután valamennyi csapat teljesítette a pályát. A helyezettek érmet, kupát, oklevelet és ajándéktárgyakat vehettek át. A legnépesebb, férfi hagyományos íj kategóriában az első hat helyezettet díjazták.

A jubileumi, XV. Sólyom Próba ismét igazolta, hogy a rendezvény fontos találkozási pontja a történelmi íjászat kedvelőinek. A verseny nemcsak a sportszerű megmérettetésről szólt, hanem a hagyományőrzésről, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáról és a közösségépítésről is. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak minden támogatónak, önkéntesnek, bírónak és segítőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény idén is magas színvonalon valósuljon meg.

(Fotó: Bogár Péter)

Chovan Lilla/Felvidék.ma

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