Nyári duplaszámmal jelentkezik a Honti Lapok – sokszínű körkép Ipolyságról és környékéről

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap nyári duplaszáma. A tartalomból:

Itt a nyári szünet, a kirándulások és túrázások ideje. Az Ipoly mente szépségeit és látnivalóit mutatja be a címlapon közölt összeállítás. Augusztus közepén ismét megrendezik a Nagy Ipoly-takarítást, amelynek során közel kétszáz kilométeres szakaszon tisztítják meg a folyót.

Már több mint harminc éve működik a városi rendőrség Ipolyságon. A lap a közelmúltban megvalósult fejlesztésekről is beszámol.

Az elmúlt hónapokban több rangos elismerésben részesült Bugyi István, a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola nyugállományba vonult igazgatója. Ennek apropóján bővebb riport készült a több mint három évtizeden át igazgatóként tevékenykedő díjazottal.

Együttműködési megállapodást kötött az Ipolysági Városi Könyvtár a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárral. A nyári szünet első napjaiban kézműves foglalkozásokat szerveztek a könyvtár udvarán. Két hónapon át várta a szabadulni vágyókat az Alice Csodaországa szabadulószoba, amelyet a könyvtár emeletén alakítottak ki.

Idén is nagy sikernek örvendett a Szentiváni Kóruséj. Szent Iván napján három kórus adott kis koncertet egy-egy ipolysági udvarban. Rangos tudományos kitüntetést kapott Kapusta Krisztina. Ipolyság városmakettje Bakabányán volt látható.

Testvérgyülekezeti találkozót tartottak a református parókián, jutalomkiránduláson vettek részt a katolikus ministránsok, motoros zarándokok érkeztek Ipolyságra.

Átadták a Millenniumi Ösztöndíjat, ipolysági fiatalok is jelen voltak a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Az Ipoly mente több iskolája is bekapcsolódott a Kiskertész Iskolakert Programba. A lap összegzi a tanintézmények tevékenységét.

Lezárul a Matej Tóth Sportakadémia első évada, a foglalkozások a következő tanévben is folytatódnak. A lap emellett tanácsokat is ad a hőség leküzdéséhez.

A városháza udvara a nyár első felében több rendezvénynek adott otthont: itt rendezték meg a Chapterfestet és a Rock School Fest Saag fesztivált.

A magyar katolikus iskolák országos évzáró hálaadó szentmiséjét és ünnepségét a palásti Szent György-templomban tartották. Lontón kerek évfordulót ünnepeltek, Ipolyvisken pedig új régészeti park jön létre. Nyár elején több tömegsporteseményt is szerveztek a városban: a Mozdulj Ipolyság! futóversenyt a Mozgásban a főtér rendezvény követte.

Idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub. Ennek alkalmából a Honti Lapok interjút közöl Révész Angelikával, a klub egyik alapító tagjával.

A nyári duplaszámból a helytörténet sem hiányozhat. Csáky Károly Mikszáth Kálmán két Hont megyei diáktársának sírjánál járt, Kiss László pedig annak járt utána, miként jelenik meg Ipolyság Kaffka Margit elbeszéléseiben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma