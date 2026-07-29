Történelmi rekonstrukciók és látványos bemutatók várják a látogatókat az idei Kurultajon

Látványos történelmi rekonstrukciókkal, monumentális hadi bemutatókkal, tudományos kiállításokkal és gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket a 2026. augusztus 14–16. között Bugacon megrendezendő Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A Magyar Turán Szövetség és a Magyar Turán Alapítvány által szervezett eseményen idén kiemelt szerepet kapnak a hun kori rekonstrukciók: az „Attila-Sátra” exkluzív kiállításoknak ad otthont, miközben a bugaci pusztán megelevenedik a buharai bazár hangulata, jurtafalu épül, és számos kulturális, hagyományőrző, valamint tudományos program várja a látogatókat.

A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényre több mint húsz, a hun–türk kulturális örökséghez kötődő nép delegációja érkezik.

A három nap során több mint kétezer hagyományőrző vesz részt a korhű hadi bemutatókon, emellett több mint ötven ingyenes program közül válogathatnak az érdeklődők. A Kurultaj teljes területe idén is ingyenesen látogatható.

A központi látványosság ezúttal is a világ legnagyobb szétszedhető természetes jurtájaként említett „Attila-Sátra” lesz. Itt kap helyet az „Ordosztól az Őrségig – A hunok, türkök, magyarok kincsei” című régészeti és antropológiai kiállítás, valamint korabeli ékszer- és fegyverrekonstrukciók is.

A történelmi vásártéren több mint száz kézműves mutatkozik be, a keleti bazárban pedig üzbég, türkmén, azerbajdzsáni és ujgur mesterek portékáival ismerkedhetnek meg a látogatók. Emellett kazak, kirgiz és mongol bemutató jurták is várják az érdeklődőket.

A programok között szerepel a hagyományos seregszemle, koreografált csatajelenetek, lovasíjász-bemutatók, agarász- és solymászprogramok, valamint egy honfoglalás kori nomád esküvő rekonstrukciója.

A látogatók bepillantást nyerhetnek a kísérleti régészet világába is: hiteles sírleletek alapján készült viseleteket és fegyvereket láthatnak, továbbá a korabeli bronzöntés technikáját is megismerhetik.

Az „Ősök Sátrai” elnevezésű óriás jurtákban antropológiai arcrekonstrukciók, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai kapnak helyet. A közlemény szerint bemutatkozik a múzeum „A hun és az avar kor ötvösművészetének kincsei” című tárlata is.

A szervezők tradicionális sportversenyekkel is készülnek: lovasíjász-, lovasbirkózó-, köböre-, gyorsasági és ügyességi versenyeket rendeznek, emellett a Történelmi Távcéllövő Országos Bajnokság és a Nemzeti Övbirkózó Bajnokság is szerepel a programban.

A zenei kínálatban sztyeppei folklórműsorok, népzenei koncertek és táncbemutatók szerepelnek, míg a gyermekeket nomád játszótér, íjászat, kézműves-foglalkozások, pónilovaglás, szalmavár és baba-mama pihenőjurta várja.

A közlemény felidézi, hogy az első, magyar részvétellel megrendezett Kurultajt 2007-ben Kazakisztánban tartották, majd a résztvevők megállapodtak arról, hogy ezt követően Magyarországon is rendszeresen megrendezik a törzsi gyűlést. A 2026-os esemény immár a kilencedik Kurultaj lesz.

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Sajtóközlemény/Felvidék.ma