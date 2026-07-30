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A közösségben van az erő – a hetényi jubileumi lovas színjátszó tábor képekben

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Csavar Színház idén jubileumi, tizedik alkalommal rendezte meg lovas színjátszó táborát Hetény községben. Az ötnapos, július 27. és 31. között zajló programnak ezúttal is a festői környezetben fekvő Csavar-csűr adott otthont, ahol a színház, a lovak és a közösségi élmények különleges egységet alkotnak.

Portálunk a tábor harmadik napján látogatott ki a helyszínre,

ahol már az első pillanatokban érzékelhető volt az a felszabadult, családias és alkotó légkör, amely immár egy évtizede a Csavar Színház egyik legnépszerűbb nyári programjának sajátja.

Az idei, jubileumi lovas színjátszó táborról szóló részletes beszámolónk ITT olvasható.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

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