Az alacsony vízállás miatt a Duna egyes szakaszain nem közlekedhetnek a hajók

A Duna egyes szlovákiai szakaszain a nagyobb merülésű hajók nem közlekedhetnek az alacsony vízállás miatt. Ezért a kikötőkben vagy a horgonyzóhelyeken vesztegelnek, amíg a körülmények javulnak, közölte a TASR hírügynökség.

„A jelenlegi vízállás nem megfelelő a nagyobb merülésű hajók számára. Mivel ezek nem tudnak hajózni a Duna egyes szakaszain, ezért a kikötőkben vagy horgonyzóhelyeken maradnak, és ott várják ki a helyzet javulását” – közölte a Közlekedési Hatóság.

A Duna vízszintje jelenleg rendkívül alacsony, az elmúlt évtizedek legalacsonyabb vízállásait jegyzik.

Ezért intézkedéseket foganatosítottak a hatékonyabb vízgazdálkodás érdekében. „Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló vízmennyiséggel a lehető leghatékonyabban gazdálkodjunk, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal (SVP) és a Közlekedési Hatósággal együttműködve többek között módosítottuk a hajóknak a bősi vízerőmű zsilipkamráin történő áthaladását is” – közölte az állami Vízgazdálkodási Építővállalat.

A zsilipkamra minden egyes nyitása körülbelül egy centiméteres szintcsökkenést jelent a vízmű felett. „Ezért a hajók meghatározott ciklusokban fognak áthaladni, ami csökkenti a vízveszteséget, ugyanakkor biztosítja a hajóközlekedés biztonságát és zavartalanságát” – közölte a vállalat, hozzátéve, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a vízállás alakulását.

„Mivel a meteorológusok a következő napokban nem számítanak jelentős csapadékra a Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területén, felelősségteljesen és a lehető leghatékonyabban kell gazdálkodnunk a vízzel”

– hangsúlyozta a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat. Partnereikkel együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bősi vízerőmű továbbra is megbízhatóan teljesítse kulcsfontosságú feladatait – biztosítsa az áramtermelést, a hajózási feltételeket, az árvízvédelmet és a Duna vízjárásának stabilitását.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk