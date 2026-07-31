A Kárpát-medencéből és a diaszpórából is érkeznek fiatalok a III. Összmagyar Anyanyelvi Táborba

Augusztus 2. és 7. között rendezi meg a Rákóczi Szövetség a III. Összmagyar Anyanyelvi Tábort a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. A 900 résztvevő általános iskolás diák a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, valamint a diaszpóra kilenc országából érkezik.

A tábor legfontosabb küldetése, hogy a szórványban és a diaszpórában élő magyar fiatalok anyanyelvi környezetben találkozhassanak egymással, új barátságokat kössenek, és közös élményeiken keresztül tovább erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez és kultúrához.

A diaszpórából érkező táborozók az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Ciprusról, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Írországból, Kanadából, Németországból és Spanyolországból kapcsolódnak be a tábor programjaiba.

A Kárpát-medence magyar közösségeit a Felvidékről Fülek, Galánta, Komárom, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Tornalja és Vágsellye térségéből érkező diákok képviselik.

Kárpátaljáról Beregszász térségéből, Erdélyből Bihar, Brassó, Hunyad, Máramaros és Szeben megyéből, valamint a Vajdaság 12 településéről is érkeznek fiatalok a táborba.

A rendezvény programja ide kattintva érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma