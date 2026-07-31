Ismeretterjesztő kifestő mutatja be Ipolyság értékeit a legkisebbeknek

Ipolyságról szóló ismeretterjesztő kifestőt adtak ki. Az Ipolyság – az én városom című, huszonnyolc oldalas, kétnyelvű kiadványt óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak szánják.

Mint Nagy Tímea, Ipolyság alpolgármestere, a kiadvány koordinátora a Felvidék.ma megkeresésére elmondta,

szerettek volna egy átfogó kiadványt megjelentetni, amely a szórakozás mellett a város természeti és kulturális értékeivel, múltjával, valamint sportéletével ismerteti meg a legkisebbeket.

Hozzátette, korábban is léteztek olyan tematikus kifestők, amelyekben Ipolyság is helyet kapott, ám a város értékeit ilyen átfogó módon bemutató kiadvány eddig nem készült. A tematikus és részben kétnyelvű kifestőkről korábban ITT írtunk. Ipolyság előtt más települések és városok is kiadtak hasonló ismeretterjesztő füzeteket, ezek is inspirációul szolgáltak az ipolyságiak számára.

Nagy Tímea megjegyezte, hogy hosszadalmas előkészítő munka után július utolsó napjaiban került ki a nyomdából a kétnyelvű kifestő. Az összeállításán az alpolgármester mellett Czibulya Lívia rajztanár, Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője, valamint Révész Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal oktatási, ifjúsági és sportszakosztályának vezetője dolgozott.

A kifestő minden oldala a városhoz kapcsolódó egy-egy témát dolgoz fel. Ezzel kapcsolatban a koordinátor elmondta:

olyan témákat válogattak össze, amelyekből sokat tanulhatnak a gyerekek.

Az oldalakon a kifestendő kollázsok alatt néhány mondatos ismertető és az adott témához kapcsolódó fotók kaptak helyet. A kiadvány bemutatja a város jelképeit, végigvezeti a fiatalokat Ipolyság történelmén, ismerteti az egykori mesterségeket, valamint elkalauzol a város fontosabb emlékműveihez. Nem feledkezik meg a néphagyományokról és azok mai őrzőiről sem. Emellett több helyi intézmény is helyet kapott a kiadványban.

A kifestő összegzi a város természeti értékeit, és kitér a környezetvédelem fontosságára is. Bemutatja a sokszínű szervezett sportéletet, miközben korunk sportolói mellett tiszteleg az egykori jeles sportolók és olimpikonok emléke előtt is.

Ahogy már írtuk, a kifestő elsődleges célcsoportját a gyerekek jelentik.

Mint megtudtuk, a szeptemberi tanévkezdéskor a város valamennyi óvodásához és alsó tagozatos tanulójához eljuttatják a kiadványt.

A tanítási órákon, illetve az óvodai foglalkozások során a helyi értékek megismertetését segíti majd.

Pásztor Péter/Felvidék.ma