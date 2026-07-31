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Ismeretterjesztő kifestő mutatja be Ipolyság értékeit a legkisebbeknek

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ipolyságról szóló ismeretterjesztő kifestőt adtak ki. Az Ipolyság – az én városom című, huszonnyolc oldalas, kétnyelvű kiadványt óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak szánják.

Mint Nagy Tímea, Ipolyság alpolgármestere, a kiadvány koordinátora a Felvidék.ma megkeresésére elmondta,

szerettek volna egy átfogó kiadványt megjelentetni, amely a szórakozás mellett a város természeti és kulturális értékeivel, múltjával, valamint sportéletével ismerteti meg a legkisebbeket.

Hozzátette, korábban is léteztek olyan tematikus kifestők, amelyekben Ipolyság is helyet kapott, ám a város értékeit ilyen átfogó módon bemutató kiadvány eddig nem készült. A tematikus és részben kétnyelvű kifestőkről korábban ITT írtunk. Ipolyság előtt más települések és városok is kiadtak hasonló ismeretterjesztő füzeteket, ezek is inspirációul szolgáltak az ipolyságiak számára.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nagy Tímea megjegyezte, hogy hosszadalmas előkészítő munka után július utolsó napjaiban került ki a nyomdából a kétnyelvű kifestő. Az összeállításán az alpolgármester mellett Czibulya Lívia rajztanár, Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője, valamint Révész Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal oktatási, ifjúsági és sportszakosztályának vezetője dolgozott.

A kifestő minden oldala a városhoz kapcsolódó egy-egy témát dolgoz fel. Ezzel kapcsolatban a koordinátor elmondta:

olyan témákat válogattak össze, amelyekből sokat tanulhatnak a gyerekek.

Az oldalakon a kifestendő kollázsok alatt néhány mondatos ismertető és az adott témához kapcsolódó fotók kaptak helyet. A kiadvány bemutatja a város jelképeit, végigvezeti a fiatalokat Ipolyság történelmén, ismerteti az egykori mesterségeket, valamint elkalauzol a város fontosabb emlékműveihez. Nem feledkezik meg a néphagyományokról és azok mai őrzőiről sem. Emellett több helyi intézmény is helyet kapott a kiadványban.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kifestő összegzi a város természeti értékeit, és kitér a környezetvédelem fontosságára is. Bemutatja a sokszínű szervezett sportéletet, miközben korunk sportolói mellett tiszteleg az egykori jeles sportolók és olimpikonok emléke előtt is.

Ahogy már írtuk, a kifestő elsődleges célcsoportját a gyerekek jelentik.

Mint megtudtuk, a szeptemberi tanévkezdéskor a város valamennyi óvodásához és alsó tagozatos tanulójához eljuttatják a kiadványt.

A tanítási órákon, illetve az óvodai foglalkozások során a helyi értékek megismertetését segíti majd.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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