Magyar nyelvű pedagógusok véleményét várják az MI oktatási hatásairól

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Társadalmi Kommunikáció Tanszéke online felmérést indított a magyar nyelvű pedagógusok körében a diákok mesterségesintelligencia-használatával kapcsolatban.

Mint Herendy Csilla egyetemi docens a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben fogalmazott,

a kutatás jelenleg három ország – Magyarország, Románia (Erdély) és Szlovákia (Felvidék) – magyar nyelvű pedagógusaira terjed ki.

A kérdőív ismertetése szerint „a mesterséges intelligencia (MI), különösen a generatív nyelvi modellek – például a ChatGPT vagy a Gemini – megjelenése gyökeresen átalakította az oktatást, a számonkérést, és jelentős kihívások elé állítja az oktatási rendszereket világszerte. Egyre gyakoribb, hogy a diákok ezekre az eszközökre támaszkodva készítenek komplett beadandókat, házi feladatokat, (szak)dolgozatokat. Ez pedig új kihívások elé állítja a pedagógusokat és oktatókat, akik kénytelenek újraértelmezni, mit jelent a »valódi tudás mérése«.”

Mint hozzáteszik, a számonkérés és az értékelés hagyományos formái hitelességi válságba kerülhetnek. Nemcsak a számonkéréssel kapcsolatos új etikai kérdések merültek fel, hanem az MI-ellenálló pedagógiai gyakorlatok iránti igény is megnőtt. Miközben a szakirodalom egyre több nemzetközi példát mutat be, a hazai empirikus adatok hiányosak, különösen a tanári attitűdök és stratégiák terén – hangsúlyozzák a kutatók.

Kiemelték, hogy a kutatás célja

feltérképezni, miként érzékelik az általános, közép- és felsőoktatásban dolgozó pedagógusok a diákok MI-használatát, mennyire tartják azt problémásnak, valamint milyen módszereket, kreatív megoldásokat és alternatív stratégiákat alkalmaznak a tanulói tudás valódiságának ellenőrzésére.

Mint írják, a vizsgálat kérdőíves adatfelvételen alapul, amelyet kvalitatív elemekkel is kiegészítenek annak érdekében, hogy feltárják a tanári attitűdök sokszínűségét.

„A kutatás célja nem csupán a problémák azonosítása, hanem azon gyakorlatok megismerése és feltárása is, amelyeket az oktatók alkalmaznak a számonkérés során, és amelyek tulajdonképpen ellenállóbbá tehetik az oktatást a digitális korszak kihívásaival szemben” – emelték ki a kutatók.

A pedagógusoknak szánt online kérdőív ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma