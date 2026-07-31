Tegnap volt a túlfogyasztás napja: mától ökológiai értelemben hitelből élünk

Július 30-ra feléltünk bolygónk idei erőforrásait, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberiség hét hónap alatt felhasználta mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egy év alatt képes helyreállítani és megújítani. A túlfogyasztás világnapja tehát idén július 30-ra esett, azaz a mai naptól ökológiai értelemben hitelből élünk. A fenntarthatóbb jövőhöz rendszerszintű változásokra van szükség, amelyek természeti értékeink megóvása mellett a kisebb környezeti terheléssel járó megoldásokat, köztük az energiahatékonyságot és takarékosságot, valamint a megújuló energiaforrásokat helyezik előtérbe.

A WWF Slovensko környezetvédelmi szervezet szerint nemzetközi számítások szerint jelenleg a bolygó népessége 73 százalékkal gyorsabban meríti ki a természet erőforrásait, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, így a fogyasztás kielégítéséhez 1,73 bolygóra lenne szükségünk.

Az egyes országok ökológiai lábnyomát tekintve jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katar lakói, az emberiség már február 4-re felhasználná a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg (február 17.) és Szingapúr (február 23.) fogyasztási szintje mellett is. Ezzel szemben például Bangladesben, Nepálban vagy Etiópiában az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad.

„A túlfogyasztás világnapja arra figyelmeztet bennünket, hogy a természeti erőforrások mai felhasználási üteme meghaladja bolygónk képességeit, s jelenlegi termelési és fogyasztási gyakorlataink már középtávon sem fenntarthatók.

Ugyanakkor a megoldások nagy része a saját kezünkben van. Csökkenthetjük a természetre nehezedő nyomást, megvédhetjük és helyreállíthatjuk az ökoszisztémákat, és megváltoztathatjuk a termelési és fogyasztási szokásainkat. Minél hamarabb hozzálátunk, annál nagyobb esélyt adunk a természetnek arra, hogy megújítsa önmagát, magunknak pedig, hogy egy biztonságos és ellenálló jövő elé nézzünk” – mondta Miroslava Plassmann, a WWF Szlovákia igazgatója.

Tavaly a túlfogyasztás világnapja július 24-re esett. A Global Footprint Network kezdeményezés szerint a nyolcnapos eltolódás főként az adatfrissítéseknek, különösen az óceánok szén-dioxid-elnyelő képessége újraértékelésének volt köszönhető. A későbbi dátum ennek ellenére a WWF szerint az idei az eddigi legmagasabb ökológiai túlfogyasztási szintet jelenti.

A természeti erőforrások túlfogyasztásának következményei például az erdőirtásban, a talajromlásban, a biológiai sokféleség csökkenésében és a légkörben lévő szén-dioxid mennyiségének növekedésében nyilvánul meg. „Jó hír viszont, hogy képesek vagyunk a természet megújítására és fogyasztási igényeink megváltoztatására. Ebben segíthet az erdők és egyéb ökoszisztémák védelme és megújítása, a megújuló energiaforrásokra történő átállás, az élelmiszerrel történő pazarlás korlátozása, vagy az autóközlekedéstől való függőség csökkentése” – sorolta Plassmann.

A szervezet szerint ha például az élelmiszerrel történő pazarlást sikerülne a felére csökkenteni, a dátum 13 nappal későbbre tolódna. Az autóforgalom felére csökkentése és annak tömegközlekedéssel, valamint kerékpárral és a gyalogszerrel történő közlekedéssel való felváltása szintén 13 nappal kitolná a dátumot. A ruházatunk élettartamának megduplázása ötnapos eltolódást jelentene, a globális húsfogyasztás felének növényi alapú alternatívákkal való helyettesítése pedig hétnapos eltolódást.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk