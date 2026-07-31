Uniós biztos: a külső határvédelem kulcsfontosságú az illegális migráció elleni küzdelemben

Az Európai Unió külső határainak védelme kulcsfontosságú része az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló uniós erőfeszítéseknek – jelentette ki Magnus Brunner belügyi uniós biztos csütörtökön arra reagálva, hogy a nap folyamán káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől.

Brunner a közösségi oldalán közölte, az Európai Bizottság kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal a ceutai helyzet alakulásával kapcsolatban.

Elmondása szerint megerősítette Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszternek, hogy az EU készen a Spanyolországnak nyújtott támogatása növelésére, többek között az EU határ- és partvédelmi ügynökségén, a Frontexen keresztül a helyzet kezelése érdekében.

Közölte továbbá, hogy az EU a marokkói hatóságokkal is kapcsolatban áll annak biztosítására, hogy az ország illetékes hatóságai minden szükséges erőfeszítést megtegyenek a „veszélyes utazások” megelőzése érdekében.

Az Európai Bizottság név nélkül nyilatkozó szóvivője csütörtökön, a kialakult helyzettel kapcsolatban brüsszeli újságíróknak küldött üzenetében úgy fogalmazott: „az illegális migráció elleni küzdelem, az unió külső határainak védelme és az uniós jogi keretrendszerrel való visszaélés megelőzése kiemelkedő fontosságú”.

Az EU készen áll arra, hogy további pénzügyi, technikai és operatív támogatást nyújtson Spanyolországnak – jelentette ki a szóvivő, majd hangsúlyozta: az EU üdvözöli Marokkó és Spanyolország szoros együttműködését a helyzet kezelése és a Ceutába illegálisan belépők gyors visszaküldésének biztosítása érdekében.

Kijelentette: Marokkó az EU kulcsfontosságú és megbízható partnere. Az elmúlt években a felek fokozták együttműködésüket a migráció és a határigazgatás, valamint a csempészet elleni küzdelem terén. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a kapcsolatot átfogó és stratégiai partnerséggé fejlesszék – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma