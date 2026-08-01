Az Ipoly menti értékek kerültek a középpontba a XXIII. Ipoly-napon

Újra az Ipoly mente értékei kerültek a középpontba az Ipolyságon megrendezett Ipoly-napon. Az augusztus 1-jei esemény programjában emléktábla-újraavatás, kiállításmegnyitó és helytörténeti konferencia is szerepelt.

A közel negyedszázados múltra visszatekintő rendezvénnyel az Ipoly mentén élők a határfolyó névnapját ünneplik. Az idei program a Sóderoson vette kezdetét. A napjainkban újraéledő kedvelt pihenőhely adott otthont az első Ipoly-napoknak is. Ennek emlékére 2006-ban emléktáblával ellátott emlékkövet helyeztek el a parkban. Az idő során elveszett emléktáblát idén újra elkészítették, ezt avatták fel szombat délelőtt.

Mint a szervezők elmondták,

az emléktáblával ellátott emlékkő nem csupán az Ipoly előtt tiszteleg, hanem azok előtt is, akik annak idején útjára indították a rendezvényt, de sajnos már nincsenek közöttünk.

Az újraavatáson az Ipoly Vadásztársaság tagja kürtszóval tisztelgett.

A régi hagyományokat felelevenítve kiállításmegnyitóra is sor került. Hosszú éveken át az Ipoly-napok programjának részét képezték a képzőművészeti tárlatok és a koncertek, amelyek főszereplői az Ipoly mente művészei voltak.

Idén a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ mellett működő Akvarell Stúdió tagjainak csoportos kiállítását nyitották meg. A közösség balassagyarmati és környékbeli amatőr képzőművészeket fog össze. A tárlatot Varga Ágnes, az Akvarell Stúdió vezetője nyitotta meg. A megnyitón Solmoši Márta az Ipolyhoz kötődő versrészleteket adott elő.

A helytörténeti konferenciának a Pongrácz Lajos Magyar Közösségi Ház adott otthont.

Az előadások az Ipolyhoz kötődő személyeket, történelmi eseményeket és értékeket mutatták be.

Elsőként dr. Kiss László ismertette a kétszáz évvel ezelőtt elhunyt Koháry Ferenc, Hont vármegye örökös főispánjának életét. Fésű József György a Tekervényes folyón, az Ipoly című ipolytölgyesi kiállítóteret mutatta be. Mint elmondta, a mindössze három éve átadott kiállítótér központi eleme az Ipolyban talált, több száz éves rönkhajó. Az öt méter hosszú és mintegy háromszáz kilogramm súlyú rönkhajó részletesebb vizsgálatai még hátravannak. Az ipolytölgyesi kiállítótérben méltó módon mutatják be ezt a nem mindennapi leletet a látogatóknak.

Bezeczky Anikó az Értékőrzők – Szobi Emléktár I. című kötetet ismertette. Mint megjegyezte, a kiadvány a Szobon élő, illetve a városhoz kötődő jeles személyiségeket mutatja be. A kötet öt fejezetre tagolódik: képzőművészek, fotográfusok, helytörténészek, a kultúra területén tevékenykedő személyek (irodalom, zene, tánc), valamint sportolók.

A helytörténeti fejezetben több olyan szakember is helyet kapott, akiknek munkássága a Felvidéken is ismert, például Koczó József, Árpási Imre és Fésű József György. Tervben van a kiadvány folytatása is: a következő kötet a már nem élő szobi személyiségeket mutatja majd be.

A konferencia záróelőadása szintén egy könyvbemutató volt. Magyar Zoltán a Népmondák az Alsó-Ipoly mentén című kötetét ismertették. A kiadvány az Ipoly magyarországi szakaszán gyűjtött hiedelmeket, mondákat és legendákat dolgozza fel. Mint elhangzott, már dolgoznak a határfolyó felvidéki oldalának mondavilágát feldolgozó gyűjtésen is.

A XXIII. Ipoly-nap gazdag programkínálata is bizonyítja, hogy a helyi értékek fontos szerepet töltenek be az Ipoly menti térség életében.

A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre által szervezett rendezvény támogatói Ipolyság városa, a Börzsöny Múzeum Baráti Köre, a Bartók Béla Kulturális Központ és a Gránit Kőfaragászat voltak.

A 2025-os rendezvényről ITT, a 2024-es eseményről ITT, a 2023-as Ipoly-napról ITT, a 2022-es évadról ITT, a 2021-es konferenciáról ITT olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma