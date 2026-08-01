Szombattól ingyenesen megtekinthető Aranyvonatról és a forint születéséről szóló kiállítás

Az Aranyvonat öröksége – a magyar pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a modern forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban, ahol fogadták a múzeum ötszázezredik látogatóját is.

A ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank Aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került, és jelentős szerepet játszott a második világháborút követő pénzügyi újjáépítésben.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás pénteki megnyitóján elmondta:

a tárlat a modern forint bevezetésének 80. évfordulójához kapcsolódva a magyar pénztörténet egyik meghatározó és drámai fejezetét idézi fel. Hozzátette: az akkori események ma is fontos tanulságokkal szolgálnak, és feladatokat jelölnek ki a jelen számára.

Felidézte, hogy nyolc évtizeddel ezelőtt a háború pusztítása mellett a világtörténelem egyik legsúlyosabb hiperinflációja is sújtotta Magyarországot.

Kiemelte: a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak bátor helytállása.

A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította.

A nemzeti bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet – idézte fel Sipos-Tompa Levente.

Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte: a tárlat célja bemutatni azokat a gazdasági és emberi teljesítményeket, amelyek megalapozták Magyarország pénzügyi újjáépítését.

A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank Aranyvonatának története áll, amely a jegybank munkatársainak és családtagjaiknak a háborús körülmények között tanúsított helytállását, szakmai elkötelezettségét és bátorságát mutatja be.

Hozzátette: a látogatók mintegy nyolcvan műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt nyolc évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit.

A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újrainduláshoz kapcsolódó Pénzverő vendégkönyve, a spitali MNB-kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth-portrés százforintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy egymilliárd billpengős bankjegyív is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az Aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó-részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki – ismertette Hergár Eszter.

A kiállításmegnyitón köszöntötték a 2022-ben megnyílt Pénzmúzeum ötszázezredik látogatóját: a hatéves Himmer Hanna Érdről érkezett nagyszüleivel az intézménybe és az alkalomból egy oklevelet vehetett át.

Emellett kerekasztal-beszélgetést tartottak az Aranyvonat öröksége címmel Járai Zsigmond egykori jegybankelnök, valamint Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkárának részvételével.

A kiállítás augusztus 1-jétől ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható. További részletek az intézmény honlapján érhetők el

MTI/Felvidék.ma