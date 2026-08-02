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Árvízveszély: Zivatarokra és intenzív csapadékra figyelmeztet az SHMÚ

SZE
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Az Ipoly vízsintje Ipolyságnál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Az intenzív csapadékkal járó zivatarokra kiadott magasabb fokú figyelmeztetés miatt a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) villámárvíz veszélyére vonatkozó hidrológiai riasztást is kiadott.

Vasárnap délután az ország északi részén, a Késmárki, a Liptószentmiklósi, a Rózsahegyi és a Poprádi járásban van érvényben figyelmeztetés, amelyet másodfokúra emeltek.

„A zivatarokat kísérő felhőszakadások következtében elsősorban a kisebb vízfolyások vízszintjének átmeneti, jelentős helyi emelkedésére számítunk. A vízfolyásokon kívül is kialakulhatnak áradással járó jelenségek” – közölte az SHMÚ. A helyzetet folyamatosan frissítik.

Szinte egész Közép-Szlovákiában, valamint Észak- és Kelet-Szlovákia egy részén 20 óráig zivatarveszély miatt van érvényben figyelmeztetés. A Rózsahegyi, a Liptószentmiklósi, a Poprádi, a Rozsnyói és a Gölnicbányai járásban másodfokú a riasztás.

A zivatarokat 30 perc alatt 30–50 milliméter csapadékot hozó felhőszakadás, 70–110 kilométer/órás széllökések és jégeső is kísérheti.

 

SZE/Felvidék.ma/TASR

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