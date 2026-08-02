Augusztus 2. – Angyalos Boldogasszony és a ferencesrendi Porciunkula ünnepe

Ezen a napon annak az Assisi mellett található, egykor düledező kis templomocskának a búcsúnapját ünnepli a katolikus egyház, amelyet Szent Ferenc megújított, amit tulajdonosai, a bencések, neki ajándékozták. Ennyit hajlandó volt Szent Ferenc elfogadni tulajdonául. A terület neve, ahol a kápolna állt, abban az időben Portiuncula volt, amely „részecske, kicsi rész, kis darabka, kicsinyke osztályrész” néven volt ismert.

A ferences legenda szerint Assisitől nem messze, a városhoz közeli erdőben állt vélhetően a 6. században, a Szűz Mária tiszteletére épült kápolna. Eredetileg a Monte Subasió-i bencések tulajdonában állt, és amely Assisi Szent Ferenc korára egészen elhagyatott volt.

Amikor Szent Ferenc 1205 őszén a San Damiano-kápolnában a keresztről a megfeszített Krisztus szavát hallotta – „Ferenc, menj, és állítsd helyre házamat, mert látod, hogy egészen romokban hever” –, válaszul hozzáfogott, hogy saját kezével újítsa fel a Porciunkula romos kápolnáját, majd két másik apró templomot.

Itt telepedtek le az első ferences testvérek, és 1211-ben itt öltötte magára a szerzetesi ruhát Assisi Klára is. Ferenc, a kicsiny Angyalos Boldogasszony-kápolnát minden földi helynél jobban szerette, s itt fejezte be életét 1226. október 3-án.

Az Angyalos Boldogasszony-kápolna fölé 1569 és 1640 között hatalmas, a nagy számban érkező zarándokokat is fogadni képes háromhajós bazilikát emeltek Giacomo Barozzi da Vignola olasz építész tervei szerint. Máig ez a hely a ferences rend anyaháza.

A legenda szerint Ferencnek 1216-ban látomása volt, amikor Jézus és Szűz Mária jelent meg a kápolnában, és ekkor Ferenc teljes bűnbocsánatot kért és kapott a látogatók számára.

Ekkor az Assisi Porciunkulának, vagyis az Angyalos Boldogasszony kápolnának, III. Honorius pápa 1216-ban olyan búcsúkiváltságot adott, ami addig csak a római és jeruzsálemi bazilikákat illették.

A búcsú szerint, aki ezen a napon – augusztus 2-án – elvégzi a szentgyónást, a szentáldozást, a pápa szándékára imádságot ajánl fel (Hiszekegy, Mi Atyánk, Üdvözlégy, Dicsőség), és szívében elhatárolódik a bűntől, a világ bármely templomában teljes búcsúban részesülhet, XV. Gergely pápa 1622. július 4-én kelt határozata alapján.

Szent Ferenc öröksége és a Porciunkula kápolna szellemisége ma is élő és ható erő, amely minden év augusztus 2-án megújul és megerősödik a hívők szívében. Ez az ünnep lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy Szent Ferenc példáját követve közelebb kerüljünk Istenhez és megtapasztaljuk a bűnbocsánat és a lelki megújulás örömét, melyben Szent Ferenc imája is segíti:

„Fölséges és dicsőséges Isten,

ragyogd be szívem sötétségét,

és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,

érzéket és értelmet, Uram,

hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ámen.”

Forrás: ferencesek.hu

Berényi Kornélia/Felvidék.ma