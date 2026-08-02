Home Kitekintő Ebolagyanúval szállítottak kórházba egy Ugandából hazatért nőt Csehországban
Kitekintő

Ebolagyanúval szállítottak kórházba egy Ugandából hazatért nőt Csehországban

SZE
SZE
Kép forrása: passportandpixels.com

Egy Ugandából Csehországba hazatérő nőnél felmerült egy rendkívül veszélyes fertőző betegség, a vérzéses láz gyanúja. A mentők szombat délután egy speciális izolációs bioboxban szállították át a Hradec Králové-i Egyetemi Kórházból a prágai Bulovka Egyetemi Kórház infektológiai klinikájára. A cseh egészségügyi minisztérium szerint alacsony annak valószínűsége, hogy a fertőzés gyanúja beigazolódik, a lakosságot pedig semmilyen veszély nem fenyeget – számolt be róla a Novinky.cz hírportál.

A nőt egy különlegesen kiképzett mentőcsapat szállította át a tűzoltók közreműködésével.

A cseh egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a páciens turistaként járt Ugandában, és olyan területeket keresett fel, amelyek mintegy 700 kilométerre találhatók az ebolafertőzés terjedésének központjától. Ideje nagy részét nemzeti parkokban töltötte, és a szervezett út során nem került kapcsolatba a helyi lakossággal.

A páciens belázasodott. Mielőtt felkereste volna az egészségügyi intézményt, telefonon kapcsolatba lépett a kórházzal, és tájékoztatta az orvosokat a tüneteiről, valamint külföldi tartózkodásáról. Az egészségügyi dolgozók így előre megtehették a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a személyzet és a lakosság esetleges veszélyeztetését.

A páciens egyes mintáit vizsgálatra a berlini Robert Koch Intézetbe küldik. A tesztek eredményei akár már vasárnap délelőtt ismertté válhatnak.

A rendkívül veszélyes fertőző betegségek közé az ebola mellett különféle vérzéses lázak, valamint a dengue-láz is tartozik. A diagnózis felállítását megnehezítheti, hogy tüneteik hasonlóak lehetnek.

Mivel Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság határvidékén ebolás megbetegedéseket észleltek, a cseh külügyminisztérium a fertőzésveszély miatt óva int az érintett térségbe történő utazástól.

SZE/Teraz.sk/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magyarok-kenyere: több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze...

Uniós biztos: a külső határvédelem kulcsfontosságú az illegális...

A Kárpát-medencéből és a diaszpórából is érkeznek fiatalok...

Gyűjtés indult a viharkárosult kárpátaljaiak segítésére

Az Egyesült Államok újra támadja Iránt

Fico több órát tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek...

„A határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány...

Történelmi rekonstrukciók és látványos bemutatók várják a látogatókat...

Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten

Peter Pellegrini Pekingben tárgyalt

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma