A szlovák közlekedési minisztérium arra figyelmezteti az autósokat, hogy augusztus 3-ától, hétfőtől ismét díjköteles lesz az R1-es gyorsforgalmi út Szered melletti szakasza. Használatához érvényes autópálya-matricára lesz szükség.

Az útszakaszt 2023 júliusában ideiglenesen kivették a díjköteles szakaszok közül, miután lezárták a Szereden, a vasúti pálya felett átívelő hidat. Mivel az új híd hétfőtől ismét a közlekedők rendelkezésére áll, megszűnik az R1-es érintett szakaszára vonatkozó ideiglenes díjmentesség is – tájékoztatott a városi hivatal.

Hétfőtől a regionális autóbuszok is visszatérnek a felújított szeredi hídra. Hét év után megszűnik az Alsószerdahelyen át vezető kerülőút, amelyet azt követően vezettek be, hogy a hidat 2019-ben lezárták az autóbusz- és teherforgalom előtt – közölte Peter Kováčik, a Nagyszombat Megyei Önkormányzati Hivatal szóvivője.

Az Arriva Trnava járatai visszatérnek eredeti, Szereden keresztül vezető útvonalukra. Alsószerdahely kiszolgálását továbbra is a SAD Dunajská Streda biztosítja.

SZE/Felvidék.ma/TASR