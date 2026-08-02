Huszonhét év után ismét teljes napfogyatkozás lesz Európában – nálunk különleges napsarló nyugszik le

Augusztus 12-én, szerdán este Európa több térségéből teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. Ilyen jelenséget az európai kontinensről legutóbb 1999-ben lehetett látni. Magyarország és Szlovákia azonban ezúttal nem kerül a teljesség sávjába: nálunk látványos részleges napfogyatkozás kíséri majd a naplementét.

A Hold augusztus 12-én a Föld és a Nap közé kerül, árnyéka pedig végighalad bolygónk felszínén. A teljes napfogyatkozás keskeny sávja Oroszország északi részét, Grönland keleti partvidékét, Izland nyugati részét, majd Spanyolország északi és keleti területeit, Portugália egy kis részét, valamint a Baleár-szigeteket érinti.

A jelenség leghosszabb teljes szakasza az Atlanti-óceán északi részén 2 perc 18 másodpercig tart, Spanyolországban pedig legfeljebb körülbelül 1 perc 50 másodpercre takarja el teljesen a Hold a Napot.

A „27 év után ismét teljes napfogyatkozás” megfogalmazás tehát Európára mint földrészre vonatkozik. Magyarországon és Szlovákiában 2026-ban nem ismétlődik meg az 1999-es teljes napfogyatkozás látványa: innen csak a napkorong egy részét takarja majd el a Hold.

Mit láthatunk Szlovákiában?

Szlovákiában a részleges napfogyatkozás kora este, nyári időszámítás szerint körülbelül 19.20 és 19.22 között kezdődik. Pozsonyban 19.22-kor, Besztercebányán és Kassán nagyjából 19.20-kor érinti először a Hold pereme a napkorongot. A komáromi térségben szintén 19.22 körül kezdődik a jelenség.

A fogyatkozás nyugaton lesz a leglátványosabb, mert ott később nyugszik le a Nap, így a Hold hosszabb ideig haladhat előtte.

Nyugat-Szlovákiában a naplementéig a napkorong megközelítőleg négyötöde, Kelet-Szlovákiában körülbelül fele–háromötöde kerülhet takarásba. A különböző csillagászati források százalékadatai kissé eltérhetnek, mivel egyes számítások az elfedett területet, mások a Nap átmérőjén mért fogyatkozási fázist adják meg.

A csillagászati maximum Szlovákiából már nem lesz látható, mert addigra a Nap a horizont alá bukik. A gyakorlatban tehát a legnagyobb megfigyelhető fázis maga a naplemente lesz. A Hold a napkorong jobb alsó részét takarja el, ezért a nyugati–északnyugati horizont fölött egy egyre keskenyedő, lefelé forduló napsarlót láthatunk. A jelenséget a szakemberek a „bika szarvaihoz” hasonlítják.

A megfigyeléshez teljesen szabad nyugati látóhatár szükséges. Egy távolabbi domb, erdősáv, házsor vagy alacsony felhő is eltakarhatja a néhány fokkal a horizont fölött járó Napot. Különösen kedvező helyszínnek ígérkezik a dévényi vár környéke, ahol a Szlovák Csillagászok Szövetsége nyilvános megfigyelést szervez.

Magyarországon nyugaton lesz a legnagyobb a fedés

Magyarországon a részleges napfogyatkozás településtől függően 19.21 és 19.24 között kezdődik, és egészen napnyugtáig követhető. A látvány itt is nyugat felé haladva válik egyre erőteljesebbé.

Budapesten 19.22-kor kezdődik a fogyatkozás. A legnagyobb még látható fázist 19.58 körül éri el, amikor a Hold a napkorong területének mintegy 60 százalékát eltakarja. A Nap nem sokkal 20 óra után nyugszik le. Sopronban a napkorong körülbelül 81, Szombathelyen 78, Győrben 73, Zalaegerszegen pedig 73 százaléka kerülhet takarásba. Debrecenben és Szegeden ennél kisebb, megközelítőleg 40 százalékos fedés várható, mert keleten hamarabb lenyugszik a Nap.

A legjobb megfigyelőhelyek azok lesznek, ahonnan akadálytalan kilátás nyílik nyugat–északnyugat felé. Kedvező lehet a Balaton déli partja, a Velencei-tó környéke, az Alföld nyílt területei, valamint a magasabban fekvő, nyugatra néző kilátópontok. Budapesten a pesti Duna-part, illetve a budai hegyek megfelelő panorámát kínáló pontjai jöhetnek szóba.

Magyarországon több közös megfigyelést is meghirdettek. A Svábhegyi Csillagvizsgáló 17 és 23 óra között szervez programot, amelyen a részleges fogyatkozás mellett élőben közvetítik a spanyolországi teljes napfogyatkozást is. Hortobágy-Mátán, Bátorligeten és Zalaegerszegen szintén távcsöves bemutatókkal készülnek, az estét pedig a Perseidák meteorrajának megfigyelésével folytatják.

Napszemüveg nem elegendő

A Napba a részleges fogyatkozás alatt egyetlen pillanatra sem szabad közvetlenül belenézni. A hagyományos napszemüveg, a kormozott üveg, a fényképészeti film, a CD vagy más házilag készített eszköz nem nyújt megfelelő védelmet.

Szabad szemmel kizárólag sértetlen, megbízható forrásból származó, lehetőleg az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveget szabad használni. Távcsövet, látcsövet vagy fényképezőgépet csak az objektív elé biztonságosan rögzített, erre a célra gyártott napszűrővel szabad a Nap felé fordítani.

Magyarországon és Szlovákiában tehát nem borul teljes sötétségbe az ég. A különlegességet az adja majd, hogy a részlegesen elfogyatkozott, keskeny sarlóvá változó Nap közvetlenül a horizonton nyugszik le – feltéve, hogy az időjárás és a tiszta nyugati látóhatár lehetővé teszi a megfigyelését.

SZE/Felvidék.ma/szaa.org/vedanadosah.cvtisr.sk/vcse.hu/mcse.hu/drive.hu