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XIV. Leó pápa a ceutai migrációs válság békés rendezését sürgette

SZE
SZE
Fotó: Vatican Media

Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében XIV. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan.

A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet.

XIV. Leó a fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk-bazilikában található.

Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy „megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól”.

„A gazdagsággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll”

– jelentette ki a pápa.

Ceuta Spanyolország két észak-afrikai autonóm városának egyike. A Gibraltári-szoros közelében, a marokkói partvidéken fekszik, lakossága mintegy 84 ezer fő. Bár földrajzilag Afrikához tartozik, politikailag Spanyolország, így az Európai Unió része. Melillával együtt az EU afrikai szárazföldi határát alkotja. Ceuta 1995 óta rendelkezik autonóm jogállással; Spanyolország saját területe szerves részének tekinti, Marokkó azonban régóta vitatja a spanyol fennhatóságot.

A város földrajzi helyzete miatt az Európába irányuló illegális migráció egyik legérzékenyebb pontja. A bevándorlók a Marokkóval közös szárazföldi határ kerítésein át, illetve a tengeren, gyakran úszva próbálják elérni a spanyol területet. Ceutában korábban is kialakultak migrációs válságok: 2021-ben néhány nap alatt mintegy tízezren jutottak be a városba. A mostani, több mint ötvenezer embert érintő hullám azonban minden korábbinál nagyobb, és súlyos humanitárius, biztonsági, valamint spanyol–marokkói politikai válságot idézett elő.

SZE/Felvidék.ma/MTI

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