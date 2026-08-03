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A zene nyelvén idézték fel Mohács örökségét az ipolybalogi Árpád-kori templomban

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Pászti Károly vezényel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Emlékezni kötelesség, összetartozni hivatás – ezzel a mottóval rendezték meg a XXII. Szent Korona Ünnep keretében a Mohács 500 nagyszabású emlékkoncertet Ipolybalogon. Az évforduló alkalmából az Árpád-kori Szent Miklós-templomban a Szent Korona Kórus és a frissen alakult Szent Korona Kamarazenekar adott közel kétórás hangversenyt.

Mint a szervezők megfogalmazták, a mohácsi csata ötszázadik évfordulóján tisztelettel emlékeznek mindazokra, akik életüket adták a hazáért. Az ünnepi emlékkoncert a történelem, a hit és a nemzeti összetartozás időtálló üzenetét szólaltatta meg a zene egyetemes nyelvén.

Híves Mária (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A hangverseny harangzúgással kezdődött, felidézve az ötszázhetven évvel ezelőtti nándorfehérvári diadal emlékét. A bevezető gondolatok szerint a hit, az összefogás és a bátorság egykor megváltoztatta Európa történelmét, s napjainkban nagyobb szükség van az európai keresztény közösségek összefogására, mint gondolnánk.

A felcsendülő művek egyszerre idézték meg a veszteség fájdalmát, a hősök bátorságát és a magyar nemzet rendíthetetlen erejét.

A hangverseny résztvevői közösen hajtottak fejet történelmünk nagyjai előtt.

Csábi István szaval (k.) (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A közel kétórás emlékkoncert műsora kétszáz év zeneterméséből válogatott. A klasszikus zeneművek mellett magyar költők verseinek részletei is elhangzottak Csábi István tolmácsolásában.

A koncert egyben a Szent Korona Kamarazenekar bemutatkozása is volt. Az emlékkoncert kezdeményezője Pászti Károly karnagy, aki a kamarazenekart is életre hívta. Az együttes tagjai között felvidéki és anyaországi zenészek egyaránt megtalálhatók.

A Szent Korona Kórus és a Szent Korona Kamarazenekar (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A vasárnapi hangversenyen többek között Michael Haydn, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi és Jean-Philippe Rameau művei csendültek fel. A koncert szólistái Takács Lilla (szoprán), Híves Mária (szoprán), Balás Péter (basszus) és Csipes Zoltán (basszus) voltak. A kórust és a kamarazenekart Pászti Károly és Molnár Ottó vezényelte.

Molnár Ottó vezényel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Molnár Ottó a koncerten úgy fogalmazott:

emelt fővel tisztelgünk az ötszáz évvel ezelőtti történelmi események előtt, ezzel is bizonyítva, hogy a magyar közösség élni akar.

„A sokféle és sokféleképpen szétszórt magyar csak a közös kultúra, a közösen átélt emberi értékek tarthatják össze” – fogalmazott a karvezető.

A nívós hangverseny nagy sikert aratott a közönség körében. A koncert azt is bizonyította, hogy Ipolybalogon egy értékteremtő és értékőrző zenei közösség jött létre.

Takács Lilla, Pászti Károly, Balás Péter (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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