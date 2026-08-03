Ünnepi hangulatban avatták fel a KFC új otthonát, de a pontok a Nagyszombathoz kerültek

Hosszú évek várakozása után végre elérkezett a pillanat, amelyre nemcsak a KFC Komárom játékosai és vezetői, hanem a város és a környék futballszerető közössége is régóta várt: augusztus 2-án, vasárnap története első élvonalbeli bajnoki mérkőzését játszhatta valóban hazai pályán a komáromi együttes.

A stadionavató hangulatát már napokkal korábban érezni lehetett a városban – az utcákon, az üzletekben és a közösségi oldalakon egyaránt az új stadion és a Spartak Nagyszombat elleni találkozó szolgáltatta a beszédtémát.

Az ünnep azonban végül keserédesre sikerült, hiszen a KFC 2–1-es vereséget szenvedett, miközben a bajnoki találkozót több mint ötezer néző előtt rendezték meg.

A klub és a Niké Liga több kísérőprogrammal is készült az első hazai élvonalbeli bajnokira, a stadion környéke már a kezdés előtt megtelt szurkolókkal.

A nagy érdeklődés miatt a beléptetésnél hosszú sorok alakultak ki, ami jól jelezte, mekkora várakozás előzte meg a komáromi stadion bemutatkozását.

A mérkőzés előtt bemutatták a KFC új klubhimnuszát és elhangzott a Klapka-induló is, amely tovább emelte az ünnepi hangulatot.

A lelátókon 5048 néző foglalt helyet, a hazai szurkolók pedig már a találkozó elején látványos koreográfiával, molinóval és füsttel fogadták kedvenceiket, miközben a stadion több pontjáról is felcsattant a biztatás.

Az első mérkőzés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy egy új stadion működtetésének vannak még finomhangolást igénylő részletei, ám ezek mit sem változtattak azon, hogy Komáromban valódi futballünnepnek lehettek részesei a jelenlévők.

Az ünnepi hangulatot ugyanakkor beárnyékolta, hogy a Spartak Nagyszombat szurkolótáborából a mérkőzés előtt, közben és azt követően is magyarellenes rigmusok hangzottak fel, köztük a „maďarské kurvy” skandálás.

A szlovák élvonal egyes szurkolótáborainak hasonló megnyilvánulásai sajnos nem számítanak újdonságnak: a Slovan Bratislava drukkereinek korábbi magyarellenes incidenseivel portálunk is több ízben foglalkozott.

A találkozó kiegyenlített játékkal kezdődött, a komáromiak pedig bátran futballoztak, sőt az első félidő derekán több veszélyes lehetőséget is kidolgoztak.

Šimon Šmehyl nagy helyzeténél, majd Krčík fejesénél Martin Vantruba bravúrral őrizte meg kapuját a góltól. A kihagyott lehetőségekért a 33. percben fizetett meg a KFC, amikor Filip Trello lövése egy megpattanó labdából utat talált a hazai kapuba.

A félidőt követően a KFC vezetőedzője, Czibor Norbert támadóbb szellemű cserékkel próbálta felrázni csapatát.

A hazaiak előtt adódott az egyenlítés lehetősége is, de egy videóbírózás után visszavont büntető, valamint egy vitatott szituáció után elmaradt tizenegyes sem segítette a komáromiakat.

A 77. percben újabb csapás érte a hazaiakat: egy gyors vendégkontra végén Šmehyl szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába sodorta a labdát, így a Nagyszombat kétgólos előnybe került.

A KFC azonban nem adta fel. A 86. percben Sylvestr önzetlen visszagurítása után Bayemi szépített, a hosszabbításban pedig a stadion már a második hazai gólnak örült, ám les miatt érvénytelenítették a találatot. A tényleges egyenlítés így elmaradt, a Spartak pedig 2–1-es győzelemmel távozott Komáromból.

A történelmi bemutatkozás tehát nem hozott pontszerzést, mégis mérföldkő marad a klub életében.

A KFC végre saját otthonában, saját közönsége előtt játszhat élvonalbeli bajnoki mérkőzéseket, ami új fejezetet nyit a komáromi labdarúgás történetében.

A csapatra most egy idegenbeli találkozó vár Nagymihály városában, ezt követően pedig újabb különleges futballünnep következik: Komáromban rendezik meg a Csallóköz-derbit a DAC ellen, amely várhatóan ismét megtölti majd az új stadion lelátóit.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma