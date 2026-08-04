A régiók fejlesztési lehetőségeiről tárgyalt a BOTILA ETT elnöke a minisztériumban

A Bodrog–Tisza–Latorca Európai Területi Társulás (BOTILA ETT) elnöke a régiókat érintő fejlesztési és támogatási lehetőségekről tárgyalt a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztériumában.

Pandy Péter közösségi oldalán kifejtette, a találkozón Radomír Šalitroš államtitkárral egyeztettek azokról az aktuális lehetőségekről, amelyek hozzájárulhatnak a térség fejlődéséhez.

A megbeszélés középpontjában a régiók számára elérhető fejlesztési források, beruházási lehetőségek és támogatási programok álltak.

A BOTILA ETT elnöke szerint a regionális politika valódi értékét az adja, ha annak kézzelfogható eredményei vannak a helyi közösségek életében: új beruházások, munkahelyek, fejlődő települések, jobb infrastruktúra és több lehetőség az itt élők számára.

A társulás egyik legfontosabb feladata, hogy összekapcsolja a településeket, a régiót, az állami intézményeket és a lehetséges beruházókat, valamint hogy az elérhető fejlesztési forrásokat a térség javára fordítsa. Ennek érdekében folyamatosan keresik az új lehetőségeket, építik a kapcsolatokat és tárgyalnak a régió fejlődését szolgáló támogatásokról és beruházásokról.

Pandy Péter hangsúlyozta: a térségnek nem pusztán ígéretekre, hanem konkrét beruházásokra és valódi fejlődésre van szüksége. Ennek érdekében a társulás a jövőben is aktívan kíván fellépni a régió fejlesztési lehetőségeinek bővítéséért.

„Nem elég beszélni a regionális különbségekről. Olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy az embereknek legyen okuk a régiókban maradni, ott dolgozni, vállalkozni és családot alapítani. A párbeszéd és az együttműködés az alapja annak, hogy a jó ötletek konkrét eredményekké váljanak a régiókban élők számára” – fogalmazott Radomír Šalitroš államtitkár.

Pandy Péter FB / HE, Felvidék.ma