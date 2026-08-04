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Kitekintő

Három oroszlánnőstény pusztult el a rendkívüli hőségben a tokiói állatkertben

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: tasr)

Július folyamán három oroszlánnőstény pusztult el a tokiói Tama állatkertben, a vizsgálatok szerint valószínűleg hőguta következtében – közölte kedden, augusztus 4-én az intézmény szóvivője.

Az állatkert többi oroszlánjáról jelenleg fokozott felügyelet mellett gondoskodnak a szakemberek.

Az elmúlt hetekben rendkívüli, szokatlanul súlyos hőhullám sújtotta Japánt, az ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot is.

Július közepétől az állatkert 16 oroszlánjából tíznél jelentkeztek olyan aggasztó tünetek, mint az étvágytalanság és a drasztikusan csökkent aktivitás, és a beteg állatok közül végül három nőstény elpusztult.

Az állatkert állatorvosának szakvéleménye szerint a pusztulás valószínűsíthető oka hőguta volt, mivel a boncolás során súlyos kiszáradást és több létfontosságú szerv működésének leállását állapították meg.

A japán párás hőség még az afrikai ragadozókat is megviseli

Bár az oroszlánokat alapvetően a hőséggel szemben rendkívül ellenálló állatoknak tartják, az állatkert gondozói az elmúlt években folyamatosan megerősítették a japán nyári hőség kezelésére irányuló biztonsági intézkedéseket.

A szigetországban tapasztalható meleget ugyanis rendkívül magas páratartalom kíséri, ami jelentősen eltér az afrikai szavannák száraz levegőjű forróságától.

Idén nyáron azonban a szélsőséges hőség az esős évszak végét követően hirtelen, átmenet nélkül érkezett, ami rendkívüli terhelést jelentett az állatok szervezetének.

A tragédiát követően az intézményben tovább erősítik a hőség elleni védekezést: az állatokat rendszeresen vízzel permetezik, jelentősen javítják a kifutók és belső terek szellőzését, valamint mobil légkondicionáló berendezéseket telepítenek a ragadozók lakóhelyére.

Klímaváltozás és rekordot döntő hőség szedi áldozatait Japánban

A tudományos konszenzus szerint a jelenlegi globális éghajlatváltozást az emberi tevékenység okozza, aminek közvetlen következményeként Japánban és a világ más részein is egyre gyakrabban fordulnak elő hosszan tartó és szélsőséges hőhullámok.

A perzselő kánikula nemcsak az állatvilágot, hanem a lakosságot is súlyosan érinti.

A helyi tűz- és katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint Japánban július 20. és 26. között csaknem 18 600 embert kellett kórházba szállítani hőguta miatt, és közülük 45-en életüket vesztették. A hivatalos statisztikák alapján Japánban évente átlagosan mintegy 1300 haláleset hozható közvetlen összefüggésbe a rendkívüli nyári hőséggel.

AFP / TASR / Felvidék.ma

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