Kiszivárgott lehallgatási felvétel borzolja a kedélyeket a szlovákiai Művészeti Alap körül

Ha valódi és valóban a Művészeti Alapnál (FPU) készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel, Martina Šimkovičová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket – tájékoztatott Petra Demková, a Kulturális Minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója.

A 360tka. elnevezésű híroldal hétfőn, augusztus 3-án hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók.

A felvételen a Művészeti Alap igazgatója, František Kornaj beszél arról, hogy felettesi nyomás nehezedik rá, és konkrét utasításokat kap fentről, többek között Lukáš Machalától, a tárca szolgálati irodájának főtitkárától.

Demková közlése szerint a szaktárca nem kíván részletesebben nyilatkozni magáról a hanganyag tartalmáról. A minisztérium komolyan veszi a nyilvánosságra került információkat, és megérti a közérdeklődést, ugyanakkor tiszteletben tartja a bűnüldöző szervek eljárását. Mivel az ügyben jelenleg is nyomozás folyik, a hangfelvétel hitelességéről és tartalmáról a hatóságok munkájának védelmében nem nyilatkoznak.

A tárca szóvivője hozzátette, hogy a minisztérium számára az alap hitelességének megőrzése és munkatársainak védelme az elsődleges, és bízik abban, hogy a nyomozás mielőbb tisztázza az ügy részleteit, véget vetve a felesleges találgatásoknak.

Elhatárolódás, politikai megrendelés és a hatóságok együttműködése

Lukáš Machalát, a kulturális minisztérium szolgálati irodájának főtitkárát is megkérdezték az ügyben, aki határozottan elhatárolódott attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármiféle beavatkozással. Azt kéri, hogy a hangfelvételt adják át a bűnüldöző szerveknek, és hagyják nyugodtan dolgozni a hatóságokat.

Machala véleménye szerint politikai megrendelésről és a nyomozás akadályozásáról van szó, valamint az alap által a kulturális minisztérium vezetésén keresztül az ő régóta tartó lejáratásáról. Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg büntetőeljárás folyik illegális felvételkészítés gyanúja miatt. Személyes érintettségét visszautasította, hangsúlyozva, hogy a médiavisszhang csupán egyes újságírók és politikusok spekulációja, miközben az ő egyetlen motivációja az, hogy az FPU igazságosan, arányosan és plurális módon támogassa a művészeti tevékenységeket.

Amennyiben az alaptalan támadások megismétlődnek, a jogi lépések megtételét sem tartja kizártnak.

A Művészeti Alap nevében František Kornaj igazgató közölte, hogy rendkívül komolyan veszik az ügyet, és bár a nyilvánosság élénk érdeklődését érthetőnek tartják, a nyomozás érdekeit kell szem előtt tartaniuk, ezért a hatóságokkal mindenben együttműködnek.

Hangsúlyozta, hogy a nyomozás lezárultáig nem nyilatkoznak a felvétel tartalmáról, de saját személyes érdeke is az ügy mielőbbi tisztázása. Az alap az incidens hatására olyan biztonsági intézkedéseken dolgozik, amelyekkel megerősítik az irodák védelmét és a munkatársak biztonságát. Ismert, az alap munkatársai korábban lehallgatókészülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve, július 16-án pedig közölték, hogy az ügyben nyomozás indult. Kornaj akkor kiadott állásfoglalásában leszögezte, hogy az alap sem most, sem korábban nem hallgatta le a saját alkalmazottait.

Lemondásokat követel az ellenzék és a civil szféra

A kialakult helyzetre a civil szféra és a korábbi tárcavezető is élesen reagált.

A Nyitott kultúra! platform álláspontja szerint ha beigazolódnak a felvételen elhangzottak, az rendkívül súlyos közigazgatási botránynak minősül.

A szervezet gyors és független kivizsgálást sürget, emellett követeli a Művészeti Alap teljes vezetésének leváltását, Martina Šimkovičová miniszter asszony lemondását vagy visszahívását, valamint Lukáš Machala felmentését és felelősségre vonását. Szorgalmazzák továbbá az alap munkatársainak védelmét, a Művészeti Alapról szóló törvény mielőbbi módosítását és a szervezet működésének rendszerszintű átalakítását.

Natália Milanová volt kulturális miniszter szintén azonnali felelősségvállalást sürget a jelenlegi tárcavezetőtől és hivatalvezetőjétől. Véleménye szerint kizárólag a jelenlegi vezetés a felelős azért, hogy lehallgatások történhettek az alapnál, hogy értelmetlen projekteket támogatnak, figyelmen kívül hagyják a szakértői bizottságok döntéseit, és folyamatosan rágalmazzák a kulturális szféra szereplőit.

TASR / Felvidék.ma