Szorosabb összefogás a magyar-szlovák határ menti turizmus fejlesztéséért

„Három folyó régiója” elnevezésű komplex turisztikai akcióterv megvalósítását kezdte meg az Ister – Granum EGTC, együttműködésben a Pontibus EGTC-vel. A pályázat az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program támogatásának köszönhetően valósul meg. #connect – Koordinációs és Kommunikációs Projekt elnevezésű projektrész célja, hogy koordinálja és szakmailag támogassa az akcióterv megvalósítását.

Az Ister-Granum EGTC a projekt során a stratégiai koordinációért és a szakmai tartalomfejlesztésért felel. Feladatunk a több mint húsz helyi partnert érintő turisztikai fejlesztés összehangolása. Az akciótervnek köszönhetően többek közt teljesen megújul az esztergomi várban található várszínház, a lábatlani víziszínpad.

Zalabán az egykori malom épülete újul meg, amely a festői szépségű rendezvénytér közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A malom rétesezőként és vendégházként fog funkcionálni a jövőben. A bakancsos turisták számára egy akadálymentes kilátó épül Pilisszentlászlón, Szobon a szabadstrandon, Pilismaróton pedig a dunaparti kempingben történnek infrastrukturális fejlesztések, illetve új szolgáltatásokkal is bővül a kemping kínálata.

A #connect elnevezésű projektrész tevékenységei közé tartozik öt kiemelt ágazati munkacsoport (kerékpáros, vízi, bakancsos, zarándok és gasztro turizmus) működtetése, belső tanulmányutak szervezése a jó gyakorlatok átvételére, valamint egy átfogó szakmai akcióterv kidolgozása, amely hosszú távú irányt mutat a térség desztináció-menedzsmentje számára.

A projekt legfőbb előnye, hogy a határon átnyúló összefogás révén a térség nem elszigetelt látványosságok összességeként, hanem egységes és versenyképes turisztikai desztinációként jelenhet meg a piacon. A közös munka segít a helyi szolgáltatók összekapcsolásában, a szakmai tudás megosztásában és a fenntartható turisztikai kínálat kialakításában, ami közvetlenül hozzájárul a régió gazdasági fejlődéséhez.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A teljes projekt EU-s hozzájárulása (ERFA): 312 310,00 EUR (Ebből az Ister-Granum EGTC-re eső uniós támogatás: 156 155,00 EUR)

További információ kérhető: https://istergranum.eu/rolunk/projektek/

Sajtóközlemény/Felvidék.ma