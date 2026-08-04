Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében – közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája a tájékoztatási szervekkel.

A kiadott közleményben kiemelték, hogy a megújuló magyar közmédia küldetése többek között az, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők. Az augusztus második felétől képernyőre kerülő M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, míg a képernyőre több mint tíz év kihagyás után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező hírműsorban elismert szakemberek és fiatal tehetségek egyaránt szerepet kapnak majd.

A Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán diplomázott, majd televízió- és filmproduceri oklevelet szerzett. Pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. Később, 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt, az elmúlt években pedig a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett gazdag tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.

Tapasztalt képernyős és a fiatal generáció képviselője a stábban

A képernyőre csaknem tizenegy év után visszatérő Borsa Miklós televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttérműsor házigazdája volt, ezt követően pedig az M1 Híradóját vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező, három nyelven felsőfokon beszélő szakember a Budapest–Bamako rali rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból korábban több dokumentumfilmet is készített.

A tájékoztatás szerint a stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán szerzett diplomát. Korábban rádiós műsorvezetőként a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, hírolvasóként pedig a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál dolgozott. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg. Az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben válik nyilvánossá.

MTI / Felvidék.ma