A Nyitrabányán történt tragikus robbanás ügyét még nem zárták le jogerősen a bíróságok

A bíróságok még nem zárták le jogerősen a nyitrabányai bányában 2009 augusztusában történt tragikus robbanás ügyét. A Trencséni Kerületi Bíróság tanácsa teljes egészében hatályon kívül helyezte a Privigyei Járásbíróság ítéletét, és visszautalta az ügyet, hogy a szükséges terjedelemben ismét tárgyalja meg, és hozzon új határozatot.

„A kerületi bíróság tanácsa szerint a járásbíróság ítéletének indoklásából hiányoznak a baleset időbeli és tényszerű lefolyására vonatkozó konkrét ténymegállapítások. Ez lehetetlenné teszi annak megítélését, hogy helyesek voltak-e a ténymegállapítások, illetve milyen hatást gyakorolhatott a vádlottak magatartása a baleset lefolyására” – tájékoztatott Roman Tarabus, a Trencsén megyei bíróságok szóvivője.

A fellebbviteli bíróság megállapította, hogy az ügy iratanyaga alapján a bányaszerencsétlenséget időrendben egy felhevülési folyamat előzte meg, amely tartós tűz kialakulásához vezethetett, majd ezt követően az éghető gáz robbanásszerű elégése következhetett be.

„A baleset felszámolásának irányításával járó feladatokat egymást követően a szolgálatban lévő diszpécsernek, az ellenőrző szolgálat munkatársának, valamint a baleset felszámolását irányító személy helyettesének kellett ellátnia. A konkrét tényállási körülmények, köztük a baleset kiterjedésének időbeli alakulása egyértelmű meghatározása nélkül egyáltalán nem lehet megítélni, hogy a vádlottak a büntetőeljárás tárgyát képező magatartásukkal közvetlenül növelték-e a közveszélyt, illetve megnehezítették-e annak elhárítását vagy következményeinek enyhítését” – fejtette ki Tarabus.

Elmondása szerint a járásbíróságnak a baleset konkrét lefolyásának és kiterjedése időbeli alakulásának tisztázására kell összpontosítania, beleértve a felszámolásában részt vevő, illetve a következményei által érintett személyek tevékenységének időbeli meghatározását is.

A robbanás ügyével a Privigyei Járásbíróságon új bíró foglalkozik majd.

„Annak a bírónak, akire eredetileg az ügyet kiosztották, az igazságügyi miniszter február 1-jei hatállyal, öregségi nyugdíjba vonulása miatt megszüntette bírói tisztsége gyakorlását. A szóban forgó büntetőügyet ezért egy másik bíróra osztották ki” – pontosította Tarabus.

A Trencséni Kerületi Bíróság tanácsa azt követően foglalkozott az üggyel, hogy a védelem fellebbezett a Privigyei Járásbíróság ítélete ellen. A bíróság 2025 februárjában ismét bűnösnek mondta ki az eredetileg megvádolt három személyt, Ladislav H.-t, Jozef T.-t és Dalibor R.-t. Többéves szabadságvesztést és tevékenységtől való eltiltást szabott ki rájuk.

A 2020-as eredeti ítélethez képest a bíróság ezúttal a büntetési tétel alsó határánál enyhébb büntetéseket szabott ki a vádlottakra. A privigyei bíróság harmadik alkalommal tárgyalta az ügyet.

Ítéletének indoklásában megállapította, hogy a lefolytatott bizonyításra, szakvéleményekre, igazságügyi szakértői véleményekre és tanúvallomásokra támaszkodott. Álláspontja szerint mindhárom vádlott elkövette a közveszélyokozás vétségét.

A bíróság szerint nem állapítható meg, hogy a vádlottak okozták volna a tüzet és a robbanást, gondatlanságuk azonban hozzájárult a szerencsétlenséghez. Az egyik vádlott, Ladislav H. tavaly nyáron elhunyt.

A nyitrabányai bánya mélyén 2009. augusztus 10-én bekövetkezett robbanásban kilenc bányász és 11 bányamentő vesztette életét. Az esemény Szlovákia modern kori történetének legsúlyosabb bányaszerencsétlensége.

SZE/Felvidék.ma/TASR