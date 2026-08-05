A Pénzügyi Igazgatóság eddig a jövedelemadó két százalékára vonatkozóan 1,2 millió rendelkezést dolgozott fel

A Pénzügyi Igazgatóság (FS) eddig összesen 1,23 millió rendelkezést regisztrált a 2025-ös adóidőszakra befizetett adó két százalékának átutalására vonatkozóan. Ezek közül 902 ezer esetben a szülők, több mint egymillió esetben pedig nonprofit szervezetek javára rendelkeztek.

Július végéig 406 ezer rendelkezést nyújtottak be a jövedelemadó-bevallás keretén belül és 828 ezret pedig önálló adóátruházásként. Az adófizetők most első alkalommal rendelkezhetnek befizetett adójuk egy részéről nemcsak valamely nonprofit szervezet, hanem az egyik vagy mindkét szülő javára egyazon adóbevallásban, ezért a rendelkezések teljes száma magasabb, mint a benyújtott adóbevallások száma.

„A benyújtott jövedelemadó-bevallások alapján a Pénzügyi Igazgatóság eddig 18,26 millió eurót utalt át a Szociális Biztosítónak, amely összeg 230 282 szülőnek szól. A Szociális Biztosító ezeket az összegeket a szülők nyugdíjjárulékával együtt fizeti ki, s a kifizetést nem kell külön kérvényezni.

A befizetett adórészből eddig 980 721 hozzájárulást utaltak át nonprofit szervezeteknek, összesen 85,74 millió euró értékben” – közölte az adóhatóság.

A közölt adatok egyelőre nem véglegesek, mivel a befizetett adórész átutalására vonatkozó rendelkezések feldolgozása még folyamatban van. Egyes adófizetők éltek az adóbevallások benyújtási határideje meghosszabbításának lehetőségével, s ennek értelmében a 2025-ös időszakra vonatkozó utolsó bevallásokat csak idén szeptemberben nyújtják be. „A 2025-ös adóidőszakra benyújtott jövedelemadó-bevallások teljes körű feldolgozását követően még emelkedni fog a rendelkezések, valamint a befizetett adórész teljes összege” – jelentette be Daniel Kováč, a Pénzügyi Igazgatóság szóvivője.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk