Koszovóban megtalálhatták a kilencvenes évekbeli háború harmadik tömegsírját

A koszovói hatóságok már a harmadik lehetséges tömegsír helyszínét azonosították az ország északi részén, ahol az 1998–1999-es háború áldozatai után kutatnak. A két eddig átvizsgált helyszínen – Jabuka településen és Mala Kaludrában – 11 ember földi maradványait találták meg – közölte az AFP hírügynökségre hivatkozva a TASR.

A feltárási munkálatok Zubin Potok térségében a múlt héten kezdődtek meg. A nyomozók ezt követően a közeli települések környékére is kiterjesztették a kutatást. A hatóságok szerint akár 23 ember földi maradványai is lehetnek a területen.

Miután hétfőn a második helyszínen is emberi maradványokra bukkantak, a nyomozók bejelentették, hogy egy harmadik lelőhelyen is fontolgatják a munkálatok megkezdését.

Az 1998–1999 között, a függetlenségért harcoló albán nemzetiségű felkelők és a szerb fegyveres erők között zajló háborúban mintegy 13 ezer ember vesztette életét. További négyezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A tömegsírok után évtizedeken át folytatott kutatás során több száz ember földi maradványait sikerült megtalálni. Mintegy 1600 személy sorsa azonban továbbra is ismeretlen.

A Jabukában megtalált maradványokat igazságügyi orvosszakértői vizsgálatnak és DNS-elemzésnek vetik alá, hogy azonosítsák őket. Az ügyészek szerint ez a folyamat több hónapig is eltarthat. Mala Kaludrában egyelőre csak a feltárási munkálatok folynak. Az ügyészség közölte, hogy a nyomozók jelenleg egy harmadik helyszínen is dolgoznak, annak pontos helyét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A pristinai Különleges Ügyészség egyúttal arról tájékoztatott, hogy a rendőrség az elmúlt napokban három helyi férfit vett őrizetbe, akiket a civil lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekményekkel gyanúsítanak.

Albin Kurti ügyvezető koszovói miniszterelnök szombaton azt mondta, hogy a megtalált maradványok nagy valószínűséggel „23 albánhoz tartoznak, akiket 1999 tavaszán erőszakkal elhurcoltak és kivégeztek”.

A háború óta eltűnt személyek ügye politikai vita tárgyává vált Pristina és Belgrád között. Szerbia ismételten visszautasítja a háborús bűncselekményekben való részvételével kapcsolatos vádakat, a koszovói hatóságokat pedig az eltűnt személyek ügyének átpolitizálásával vádolja.

Agron Bajrami, a koszovói tárgyalóküldöttség vezetője kedden közölte, hogy ismételten arra kérte Peter Sörensent, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottját, hogy az EU biztosítsa az eltűnt személyekről szóló nyilatkozatból eredő szerb kötelezettségek teljes körű végrehajtását, beleértve az iratokhoz való hozzáférést is – írta az észak-koszovói Kossev.info hírportál.

SZE/Felvidék.ma/TASR