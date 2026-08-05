Putyin bejelentette az orosz fegyveres erők új haderőnemének létrehozását

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán bejelentette a hadsereg új haderőnemének, a Pilóta Nélküli Rendszerek Csapatainak létrehozását. Parancsnokukká Denisz Ljamin vezérezredest, a Központi Katonai Körzet eddigi törzsfőnökét nevezte ki – írja a TASR az Interfax, a Reuters és az EFE hírügynökség jelentései alapján.

„A különleges katonai művelet – vagyis az ukrajnai háború (a TASR megjegyzése) – követelményeivel és tapasztalataival összhangban folytatjuk a védelmi minisztérium struktúráinak tökéletesítését” – jelentette ki a Kreml vezetője.

A drónok az ukrajnai háború kulcsfontosságú fegyvereivé váltak. Mindkét fél beveti őket nemcsak a mintegy 1200 kilométer hosszú frontvonal mentén, hanem tengeri támadásokhoz, illetve az ellenséges területek mélyén fekvő célpontok ellen is. Ukrajna a múlt hónapban jelentette be a nagy hatótávolságú csapásmérő erők parancsnokságának létrehozását.

Putyin szerint Ljamin az egyik legképzettebb szakember az új pilóta nélküli egységek vezetésére.

Az orosz elnök közlése szerint az új haderőnem kialakítását már „a közeljövőben” be kell fejeznie.

Az orosz elnök egyúttal bejelentette, hogy valamennyi logisztikai támogató szolgálatot egyetlen parancsnokság alatt egyesítik, amelyet Valerij Szolodcsuk vezet majd. „A jelenlegi körülmények között ez is harci feladat” – mondta Putyin a Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel és Andrej Belouszov védelmi miniszterrel a Kremlben tartott találkozón.

A múlt szombat óta mintegy 30 ember vesztette életét az Oroszország ellen végrehajtott ukrán drón- és rakétatámadásokban. Putyin szerint az egységes logisztikai parancsnokság létrehozásáról szóló döntés azt követően született meg, hogy Belouszov javasolta „valamennyi támogató szolgálat egy kézben történő összpontosítását”.

SZE/Felvidék.ma/TASR