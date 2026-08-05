Több mint 150 cserkész vett részt az Olvár-völgyi vezetőképző táborokban

Július 20. és 30. között ismét a palásti Olvár-völgy adott otthont a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Vezetőképző Táborainak. A képzéseken jelöltként, képzőként vagy segítőként több mint 150 cserkész vett részt.

Az új vezetők képzése és az utánpótlás-nevelés a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség legfontosabb feladatai közé tartozik. Ezt a célt szolgálják az évente megrendezett Vezetőképző Táborok, amelyekben a résztvevők nemcsak egyénileg fejlődhetnek, hanem megtanulhatnak csapatban együttműködni, közösen gondolkodni és problémákat megoldani.

A szövetség a legtöbb évben két képzést hirdet meg: a fiatalabbak számára a Segédőrsvezető-képző Tábort, az idősebb korosztály tagjainak pedig az Őrsvezetőképző Tábort.

A Segédőrsvezető-képző Táborba 13–15 éves fiatalokat várnak. A résztvevők bővíthetik elméleti és gyakorlati cserkésztudásukat, fejlődhetnek a csapatmunkában, és próbára tehetik kitartásukat. A képzés célja olyan segédőrsvezetők felkészítése, akik saját cserkészcsapatukban hatékonyan tudják támogatni az őrsvezetők munkáját.

Az Őrsvezetőképző Táborban a 15 évnél idősebb cserkészek vehettek részt. A fiatalok elsajátíthatták az őrsvezetés, valamint a gyermekekkel végzett kiscsoportos foglalkozások alapjait, megismerhették a játszva tanulás módszerét, és fejleszthették vezetői képességeiket.

A jelöltek a megszerzett tudást már a tábor ideje alatt a gyakorlatban is kipróbálhatták: rendszeresen szerveztek programokat a Kiscserkész és a Cserkész Mintatábor résztvevőinek.

Az őrsvezetők képzése azonban nem ért véget a nyári táborral. A jelöltek ősszel korosztályspecifikus továbbképzéseken vehetnek részt, amelyeken részletesebben megismerkedhetnek a 6–10 éves kiscserkészek és a 10–15 éves cserkészek nevelésével. A képzési folyamat az őszi Záróképzővel fejeződik be.

A képzéseket tapasztalt cserkészek vezetik, akik igyekeznek minél több tudást átadni a jelölteknek. A táborok működési és logisztikai hátterét, valamint az étkeztetést a Segítő Tábor, vagyis a SETA biztosítja. A képzők és a segítők egyaránt önkéntesként vesznek részt a táborok munkájában.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 1990. március 11-én alakult újjá, jelenleg 1554 taggal és 32 aktív cserkészcsapattal működik. Az elmúlt több mint három évtizedben Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő szervezetévé vált. A szövetség önkéntesei heti rendszerességgel foglalkoznak gyermekekkel és fiatalokkal, országszerte táborokat, programokat és képzéseket szerveznek. A kezdeményezések célja a közösségépítés és a fiatalok sokoldalú fejlesztése.

A rendezvény a magyar kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma támogatásával valósult meg. A szlovákiai támogatási programot a NIVAM – Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet adminisztrálta.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma