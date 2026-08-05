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Újabb bizonyítékok ismertetésével folytatódott Rimaszombat polgármesterének pere

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: najpravo.sk

További bizonyítékok ismertetésével folytatódott Jozef Š. rimaszombati polgármester ügyének tárgyalása a Rimaszombati Járásbíróság nagyrőcei kirendeltségén. A polgármestert közbeszerzési csalással és nyilvános árveréssel kapcsolatban elkövetett csalással vádolják – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Nina Uhrovičová, a bíróság szóvivője.

„További bizonyítékok ismertetésével folytatódott a tárgyalás” – mondta Uhrovičová. Hozzátette, a folytatást szeptember 23-ra napolta el a bíróság. Jozef Š. ellen a kurinci  fürdő csúszdaparkjának megépítésével kapcsolatban emeltek vádat. A polgármester korábban a TASR-nek kijelentette, semmilyen visszaélés nem történt a csúszdapark hét évvel ezelőtti megépítése során, és az egész eljárás egy politikai játszma része.

Jozef Š. ismét indulni akar a város polgármesteri posztjáért az őszi önkormányzati választáson.

Felvidék.ma/TASR

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