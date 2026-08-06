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Az ún. szláv korridorról és a pozsonyi hídfő történetéről szól a Bagoly mondja új adása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Fórum Intézet

A Pozsonytól az Adriáig húzódó szláv korridor terve, illetve Ligetfalunak és a pozsonyi hídfőnek 1919-ben, illetve 1947-ben Csehszlovákiához történő hozzácsatolása sok szempontból összefüggő történetek.

Arról, hogy milyen tervek ismertek ezekkel a területekkel kapcsolatban és végül mi valósult meg ezekből Popély Árpád, a Fórum Intézet munkatársa beszélt Nagy Ildikó mikrofonja előtt.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán, és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Fórum Intézet/Felvidék.ma

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