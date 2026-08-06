Később érkezik a szülőknek járó adó 2 százaléka a halasztott adóbevallások után

Sokan várják már, hogy szüleik megkapják a 2025-ös adóév után nekik felajánlott, befizetett adó 2 százalékát. A kifizetés időpontja azonban attól is függ, hogy az adózó mikor nyújtotta be adóbevallását – hívta fel a figyelmet a Szlovák Adótanácsadói Kamara PR- és belső kommunikációs szakértője, Martina Rybanská.

Amennyiben teljesülnek a törvényben előírt feltételek, a Pénzügyi Igazgatóság átutalja a befizetett adó megfelelő részét a Szociális Biztosítónak, amely ezt követően önálló utalásként, „az adó 2 százaléka” megjelöléssel fizeti ki az összeget a szülőnek. Az adóhatóságnak ugyanakkor az adóbevallási határidő lejártától számítva négy hónap áll rendelkezésére az átutalás teljesítésére.

„Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ha valaki meghosszabbította az adóbevallás benyújtásának határidejét, automatikusan kitolódik a szülőnek járó adóhányad átutalásának teljes folyamata is. Ez nem az állam hibája vagy késedelme, hanem a jogszabályban meghatározott eljárás”

– magyarázta Michal Šúrek adótanácsadó, a Szlovák Adótanácsadói Kamara tagja.

A március 31-i rendes határidőig benyújtott adóbevallások esetében a Pénzügyi Igazgatóságnak július végéig kellett átutalnia az összegeket a Szociális Biztosítónak. Azoknál az alkalmazottaknál, akik az éves adóelszámolást követően április 30-ig tették meg a szükséges nyilatkozatot, a törvényes határidő augusztus végén jár le. Amennyiben az adózó június 30-ig halasztotta az adóbevallás benyújtását, az adó 2 százalékának átutalása egészen október végéig kitolódhat.

„Egyszerű szabály érvényesül: minél később nyújtották be az adóbevallást, annál később várható a szülőnek járó adóhányad kifizetése is. Ezért nem érdemes elhamarkodott következtetéseket levonni, ha a szülő még nem kapta meg a pénzt. Az esetek többségében csupán a törvényben meghatározott határidők következményéről van szó”

– hangsúlyozta Šúrek.

Hozzátette, hogy a szülőknek ilyen esetben nem érdemes közvetlenül a Pénzügyi Igazgatósághoz fordulniuk, mivel nem ők az adózók, gyermekük adóbevallásának adatai pedig adótitoknak minősülnek.

A szakember emlékeztetett arra is, hogy a befizetett adó 2 százalékának átutalására való jogosultságot minden szülő esetében külön vizsgálják.

„Ha az egyik szülő nem felel meg a törvényi feltételeknek, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a másik is elveszíti a jogosultságát. Minden szülőt külön bírálnak el, és önállóan jogosult lehet a befizetett adó 2 százalékára”

– pontosította.

Azokat az adózókat, akik elveszítették a szülőnek felajánlható adóhányadra való jogosultságukat, az adóhatóság külön értesíti.

„A jogosultság több okból is megszűnhetett. Előfordulhat például, hogy a szülő 2025. december 31-ig nem érte el a nyugdíjkorhatárt, nem részesült a törvényben meghatározott nyugdíjellátásban, vagy maga az adózó nem teljesítette a feltételeket. Ilyen eset lehet például, ha a határidőt követő 15. napon még 5 eurónál nagyobb adótartozása volt, illetve ha az éves adóelszámolás során nem megfelelően rendezte adókötelezettségét”

– tette hozzá Michal Šúrek.