Megdőlt a melegrekord, Garamkövesden 41,4 fokot mértek

Szerdán délután megdőlt az abszolút országos melegrekord, az érsekújvári Garamkövesden 41,4 Celsius-fokot mértek – erősítette meg Ivan Garčár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szóvivője.

Hozzátette, előzetes adatról van szó, a mérést utólag még hitelesítik. Az előző rekordot szintén ebben a dél-szlovákiai faluban mérték június 30-án, akkor 41,3 Celsius-fok volt Garamkövesden.

Szerdán más meteorológiai állomásokon is meghaladta a hőmérséklet a 41 Celsius-fokot. Az Érsekújvári járásban, Muzslán 41,2 Celsius-fokot, a Nagykürtösi járásbeli Alsópalojtán pedig 41,1 Celsius-fokot regisztráltak a meteorológusok.

Szerdán összesen 26 mérőállomáson emelkedett legalább 40 Celsius-fokig a levegő hőmérséklete – tájékoztatott az SHMÚ a közösségi médiában.

TASR/Felvidék.ma