Szlovákia a vízhiány ellenére is biztosítja Magyarországnak a hágai döntés szerinti vízmennyiséget

Szlovákia továbbra is biztosítja Magyarország számára a nemzetközi megállapodások alapján járó dunai vízmennyiséget, jóllehet az ország maga is vízhiánnyal küzd. Erről szerdán tájékoztatott Tomáš Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető elmondta: vasárnaptól (augusztus 2.) Szlovákia a hágai nemzetközi bíróság ítéletében meghatározott vízmennyiséget engedi át Magyarország felé.

„A magyar fél felé azt a vízmennyiséget engedjük át, amelyet a hágai nemzetközi döntés előír számunkra. Magyarország így másodpercenként a teljes 400 köbméter vizet megkapja”

– jelentette ki Taraba.

Hozzátette, Szlovákia igyekszik úgy szabályozni a vízgazdálkodást a saját oldalán, hogy a hajózás továbbra is biztosított legyen.

„Magyarországgal szemben – ha úgy tetszik – nem zárjuk el a csapot”

– fogalmazott.

A miniszter egyúttal cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint Szlovákia azért nem engedne elegendő vizet Magyarországra, hogy a száraz időszakban is villamos energiát termelhessen a bősi vízerőműben.

Mint hangsúlyozta, a bősi vízerőműben jelenleg egyetlen turbina működik, mégpedig azért, hogy ökológiai szempontból is biztosított legyen a víz megfelelő lefolyása.

Taraba ugyanakkor rámutatott arra is, hogy Szlovákia jelenleg nem képes tovább növelni a Magyarország felé kiengedett víz mennyiségét.

„Valószínűleg ezt nem tudjuk megtenni, mert ellenkező esetben két napon belül mi magunk is víz nélkül maradnánk. Akkor már nekünk sem lenne vizünk, és nekik sem, vagyis ez semmilyen lényegi problémát nem oldana meg”

– mondta a miniszter.

Hozzátette, amennyiben csapadék érkezik, Szlovákia készen áll arra, hogy elsőbbséggel további vízmennyiséget engedjen Magyarország irányába.

Az elmúlt napokban és hetekben jelentősen csökkent a Duna vízszintje, ami Magyarországon az áramellátásra is hatással van. A Duna vize ugyanis a paksi atomerőmű hűtésében is kulcsszerepet játszik, ezért az alacsony vízállás következtében csökkenteni kellett az erőmű reaktorainak teljesítményét.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk