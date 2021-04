Bocsánatot kért a fehérektől John Cleese, a Monty Python legendás humoristája – írja a Mafab.

Az ügy közvetlen előzménye, hogy a Simpson családban szinkronszínészként közreműködő Hank Azaria kilépett a sorozatból és elnézést kért, amiért az indiai származású Apu sztereotipikus karakterével táplálta az ázsiaiakkal szembeni ellenérzéseket. A karaktert ezután törölték a sorozatból.

Minderre John Cleese a Twitteren reagált.

– írta a Twitteren a humorista.

Not wishing to be left behind by Hank Azaria, I would like to apologise on behalf on Monty Python for all the many sketches we did making fun of white English people

We’re sorry for any distress we may have caused

— John Cleese (@JohnCleese) April 13, 2021