Országos elődöntőihez érkezett az idei Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedő. A peredi és a ragyolci elődöntők után október 20-án kerül sor a harmadik, buzitai elődöntőre, ahogy a hétvégén megrendezik az országos citeratalálkozót is Nemesabonyban, s a legjobbak (mintegy 90-100 produkció) november 23-án találkoznak majd Dunaszerdahelyen.

„Az idei év a verseny egyik legjobb évfolyamának ígérkezik, erről tanúskodik a benevezettek száma is” – mondja Ragyolcon Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézetének igazgatója, a verseny főszervezője is. Az utóbbi évfolyamokra általában 140 csoport jelentkezett, míg az idén 170.

„Ami ennél is sokkal örvendetesebb, hogy egyre nagyobb számban jelentkeznek a fiatalok, akik viszik tovább Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ág Tibor vagy a napokban elhunyt Bodonyi András örökségét. Szeretnénk kiadni egy metodikai szakkönyvet is, hogy ezzel is segítsük a munkájukat, hiszen ma már tanulás nélkül nem lehet a népzenei hagyományokat ápolni” – teszi hozzá Huszár László.

Huszár annak is örül, hogy vannak nagy visszatérők is, akik egykor állandó résztvevői voltak a Bíborpiros szép rózsának, de az elmúlt évfolyamokra nem jelentkeztek be. Ilyen például a balogfalai Fürtöcskék is, ők a kétezres években jártak a dunaszerdahelyi országos döntőben, ahogy például a cigándi nemzetközi találkozóra is eljutottak, de aztán csendesebb évek következtek. Most viszont ismét régi pompájában ragyog az énekkar, s a nagy öregek mellé fiatalok is sikeresen beépültek.

Bár kétségtelen, hogy így is megfogyatkoztak az éneklő csoportok a régióban, hiszen sokaknak nagyon hiányoztak az almágyiak, a geszteteiek, a péterfalaiak és a détériek, akik sok-sok sikert elértek már ezen a megmérettetésen. Vannak köztük, akik már nem is működnek, mások egyszerűen csak nem éreznek elég bátorságot az országos versenyen való indulásra, megelégednek a helyi fellépésekkel.

A Fürtöcskék mellett idén az indulók között volt az ipolynyéki Hagyományőrző Népdalcsoport, a nagybalogi Szivárvány énekkar, a fülekpüspöki Pro Musica Női Kar, a fülekkovácsi Mezeicsokor éneklőcsoport, ahogy a hazai Jázmin Népdalkör. A prímet a ragyolci országos elődöntőn is Varga Lia tanítványai vitték, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola pedagógusának versenyzői egyéniben, duóban és csoportban is remekeltek. „Varga Lia az egyik nagyszerű példa arra, hogy egy fanatikus pedagógus csodákra képes” – mondja Huszár László, aki azt is kiemeli, hogy lám, a roma gyerekeket is meg lehet fogni és ahogy a magyar nóta a miénk, úgy a magyar népzene az övék is. A ragyolci elődöntőn nagy sikert aratott Benkoné Horkay Tünde tanítványa, Danyi Natália, de remekeltek a sajógömöri citerások, ahol egyre nagyobb a harc a csapatba kerülésért.

A Bíborpiros szép rózsa ugyan verseny, megmérettetés, mégis magánál a versenynél fontosabb a mozgalom jellege, Huszár Lászlót ezért is bántja, hogy nem egy Csemadok járási titkárság akad, ahol félvállról veszik az országos versenyeket, s nem igazán segítik a szervezők munkáját.

Ragyolc viszont kitűnő házigazdának bizonyult mind a régiós, mind az országos elődöntőben. Ez utóbbit Almágyban szokták megrendezni, de az ottani kultúrház felújítása miatt az idén Ragyolc vállalta ezt a versenyt is, s a helyi szervezők remek hangulatot teremtettek. Amíg Pereden Huszár László mellett Pelle Andrea, Méry Margit, Méry Rebeka, Borsi Ferenc és Huszár Ágnes is a zsűrit erősítette, Ragyolcon a főszervező mellett Korpás Réka értékelte a produkciókat.

Az országos döntőben magyarországi szakemberekkel is bővül a zsűri, s az idén is maradnak a jól bevált sávozásos rendszernél.