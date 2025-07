Van, ahol fogyatkozik, van, ahol emelkedik a lakosság száma

Napjaink egyik égető problémája a demográfia kérdése. Figyelmeztető a kontinensek közötti átrendeződés, az egyes világrészeken látványosan emelkedik, a másikokon pedig mértéktelenül csökken a lakosság száma.

Július 11. – Népesedési világnap – ez jó alkalom lehet az elgondolkodásra ebben az ügyben, de még inkább kívánatos lenne megoldást találni az illetékesek, politikusok, államfők, gazdasági szakemberek, szociológusok és mindannyiunk részéről. Valamennyien felelősek vagyunk egymásért, a Fökdünkért és a jövőért!

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1989-ben jelölte ki július 11-ét Népesedési világnappá, két évvel azelőtt, 1987-ben ugyanis ezen a napon érte el a Föld lakossága az 5 milliárdot.

Mondhatnánk, hol van már a tavalyi hó, hol van már az 5 milliárd, hiszen mára 8 milliárd 120 milliónál tartunk és a 21. század végére akár a 11 milliárdot is elérheti a Föld népességének száma. Mindez annak ellenére, hogy a természetes szaporodás aránya földrészenként és országonként is változó. A népességnövekedés pedig hosszú távon komoly társadalmi, gazdasági és népegészségügyi szempontból is egyértelmű gondokat jelent, és erős aggályokat is felvet.

Egyrészt a gyermekáldás ajándék, de nem mindegy, hogy hol mennyi gyerek születik. Ennek dinamikája nem minden földrészen azonos, és ezek a demográfiai adatok teljes mértékben átrendezték Földünk népességének kontinensek szerinti eloszlását. Ázsiában, Latin-Amerikában, 1950 óta több mint háromszorosára, Afrikában ötszörösére duzzadt a lakosság. Afrikában napjainkban is óriási a népességnövekedés. Jelenleg és még sokáig pedig a legnépesebb országok India, Kína, Nigéria és a Karib-tengeri szigetek lesznek.

Ugyanakkor sajnálatos módon a legkisebb növekedés Európára jellemző.

S hogy miért lehet beláthatatlan következménye a jelentős lakosságnövekedésnek?

Földünk készletei végesek, a fogyasztásunk mértéktelen, az életben maradáshoz szükséges igények és szükségletek egyre magasabbak. A szakemberek szerint a jelenlegi fogyasztás szintjén a Föld mindössze 4,7 milliárd embert képes eltartani, feléljük természeti erőforrásainkat, élelmiszerkészletünket, egyre nagyobb az ivóvíz, az energia, a nyersanyagok, a kőolaj iránti szükséglet és kereslet, és

a jelenlegi életmódunk fenntartásához nem egy, hanem három Föld méretű és szintű bolygóra lenne szükség.

Felfigyeltető tény, hogy bolygónkon legalább egymilliárd ember éhezik, egymilliárd pedig túlfogyaszt, dúskál, pazarol.

A Népesedési világnap persze nemcsak a lakosság növekedésének, hanem a csökkenésének kérdését is előtérbe helyezi. A szakemberek ma már egyértelműen valószínűsítik, hogy Európában 2070-re jelentős lakosságcsökkenés várható. Ez a születések csökkenésének a következménye. Európában az utóbbi időben a legnagyobb mértékű lakosságfogyást Lettországban és Litvániában jelezték, Magyarország lakossága 2050-re 9,2 millióra, 2100-ra 9,1 millióra csökkenhet, és nincs jobb helyzetben Szlovákia sem. Szlovákia lakossága jelenleg 5 millió 449 ezer 270 fő, az utóbbi három évben komoly fogyás tapasztalható, évente mintegy 4000 fővel csökken a népesség, évente körülbelül 54 000 ember hal meg és mindössze 48 ezer gyerek születik. Az 1970-es években évente még 100 000 gyerek született.

A legtöbb ország, így Szlovákia demográfiai mutatóin is némileg javít a migráció, de hogy közben ez milyen veszélyeket is rejt, ismerjük a külföldi, Nyugat-európai tapasztalatokból.

Magyarországon már jelentős intézkedések történtek a családtámogatások terén, Szlovákián a sor, hogy ezeket megtegye, különben a helyzet csak rosszabb lesz.

A népességcsökkenésnek, az elöregedésnek persze számos gazdasági vetülete van, így a különböző szinteken működő döntéshozók szoros együttműködésére, észszerű döntések meghozatalára van szükség ahhoz, hogy megőrizzék a népesség életszínvonalát, az országok működőképességét, támogassák a fiatalok családvállalási lehetőségeit, körülményeit.

Július 11-én ajánlatos elgondolkodni a Földünk és a népesség jövője kapcsán saját döntéseinkről is, amelyek kitérhetnek a felelősségteljes vállalásainkra, az észszerű fogyasztásunkra, a szolidáris gondolkodásra és visszafogottabb mindennapos tetteinkre. Kis lépésekkel is messzire juthatunk e téren is!

