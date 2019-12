Ma tartotta sajtótájékoztatóját a Gömbaszögi Nyári Tábor szervezői csapata Komáromban, amelyen az idei év értékelése mellett beszámoltak a jövő évi terveikről is. A 2020. július 13-a és 19-e között megvalósuló táborba idén az Érsekújvári járásban élők mehetnek ingyen. Az ingyenjegy kiváltásához a tábor honlapján www.gombaszog.sk szükséges regisztrálni.

Kocskovics Péter, főszervező-helyettes az idei táborról elmondta, közel 30 ezer látogatójuk volt az egy hét alatt, amely az előző évekhez képest is növekvő tendenciát mutat. Mint mondta, 24 társszervezővel 27 helyszínen mintegy 455 programot valósítottak meg.

Bokor Réka, a zenei szekció vezetője rámutatott: idén már öt zenei színpad volt, és így lehetőség nyílt arra, hogy felvidéki zenekarok és teret kapjanak a Gombaszögi Nyári Táborban. Tizenöt felvidéki zenekar léphetett fel 2019-ben és ezt a fellépési lehetőséget továbbra is fenn szeretnék tartani a hazai zenészek előtt, ezért várják a felvidéki zenekarok jelentkezését – fogalmazott.

A következő év programkínálatáról elmondta, közönségtalálkozókkal színesítik majd a programjukat, illetve szeretnének létrehozni egy improvizációs sátrat is a zenészek számára. Beszámolt a zenekarszavazások eredményéről is, melyet az erdélyi Bagossy Brothers Company nyert, így ők már biztosan fellépnek a 2020-as táborban.

Orosz Örs, a tábor főszervezője hangsúlyozta, Gombaszög nemcsak egy tábor, de egy olyan helyszín, ahol egész évben zajlanak az események és egy kiváló turisztikai célpont. „Aktivitásaink jelentős része év közben a helyszín folyamatos fejlesztésére és bővítésére irányult” – fogalmazott. Legújabban pedig egy turisztikai attrakció előkészítése is elindult: egy 900 méter hosszú drótkötélpálya kiépítése, amely két helyszínt, a Csemadok Staget és a Bebek kempinget köti majd össze.

„A vendéglátás, a szálláshelyek, a tanösvény, a tervezett múzeum, a revitalizált pálos kolostor, kisebb attrakciók mind-mind azt szolgálják, hogy Gömörben tartsák az oda érkező turistákat” – húzta alá Orosz Örs.

Hozzátette: az államilag üzemeltetett Gombaszögi Cseppkőbarlang a legkevésbé volt látogatott a szlovákiai barlangok között, ám a tábor jelenlétével lényegesen növekedett az ide látogatók száma.

A főszervező hangsúlyozta, fontos értékmentő munka is zajlik a tábor területén emlékjelek, szakrális kisemlékek, emlékművek mentésével, amelyet folytatni kívánnak a jövőben is. Beszámolt arról is, hogy elindították a két évvel ezelőtt megtalált lőcsei honvédszobor újraöntését, melynek erőszakos ledöntésére idén száz éve került sor. Orosz Örs kiemelte, ez a műemlék azért is jelentős, mert ez volt a kiegyezés utáni első köztéri emlékmű a Kárpát-medencében, mely az 1848/49-es forradalom és szabadságharcnak állított emléket.

Tömöl Gabriella, a Korona sátor vezetője elmondta, ahogy eddig is, a komolyzene kedvelőinek szeretnének teljes értékű programot nyújtani. Terveik között szerepel egy egyedi mobilszínpad kiépítése fedett öltözővel. Kiemelte, a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny verséneklők kategóriájának legkimagaslóbb előadóit bemutatják majd a táborban és szeretnének fellépési lehetőséget nyújtani olyan zenészeknek is, akik a többi színpad programjába nem illenek be.

A gömöri Tömöl Gabriella hangsúlyozta, társulásuk a szervezőkkel nem korlátozódik kizárólag a táborra, bekapcsolódnak minden olyan kezdeményezésbe, amellyel a „Gombaszögi Nyári Tábor megajándékozza a környékünket” – fogalmazott.

Elmondta, rendkívül örülnek a tábor által megvalósult fejlesztéseknek, és hálásak azért, hogy a gömöriek számára szinte házhoz jön a minőségi kultúra a tábornak köszönhetően.

További információk a táborról, kedvezményes elővételes bérletek, valamint limitált sátorjegyek és a különvonatra szóló jegy a tábor honlapján már megvásárolható.