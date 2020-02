Gubík Anikó a Felvidéken (Zselízen) született tanárnő. Esztergomban él, és Dorogon a Zrínyi Ilona Általános Iskolában tanít magyar nyelvet, és diákprogramokat szervez. Az ő ötlete alapján, és szervezésében a múlt héten a Zrínyi Napok keretében a diákönkormányzattal közösen, egy napot az Összetartozás programnak szenteltek.

Ez az elhatározás azzal a céllal született meg, hogy iskolájuk felsőtagozatos diákjai megismerjék az egykori vármegye, de a Kárpát-medence egy szeletének életét, kultúráját, hagyományait, történelmi válságait. Nem volt könnyű ezt egy napba szorítani, erre előadókat, embereket biztosítani. De sikerült.

Felvidékről a legjellegzetesebb népviseletet a kurtaszoknyás hat faluból a Csemadok kisgyarmati szervezete nevében Mészáros Júlia elnök egy kislányt beöltöztetve mutatta be. A dorogi diákok nagy érdeklődéssel követték, élvezték az öltöztetést, a gyönyörű viselet bemutatását. Mészáros Júlia közben ízelítőt adott a saját családja sorstragédiájából, a kitelepítések kapcsán.

Gubík Anikó tanárnő a nagysikerű rendezvényről a következőképpen számolt be:

„A felsős diákok Sitku Pál intézményvezető és Ködös Endre tanár úrnak köszönhetően ismereteket szerezhettek a határon túli magyarságról és a magyar történelem sorsfordító eseményéről, a trianoni békeszerződésről. Emellett külhoni magyar előadók és kézművesek érkeztek az iskolába, akik szülőföldjük kultúrájából hoztak egy kis ízelítőt. A felvidéki Mészáros Júlia Kisgyarmat népviseletét és népszokásait mutatta be. A bényi Kelemen Piroska ízes tájszólásban előadott palóc népmeséjével kötötte le a tanulók figyelmét. A lévai Göbő Sándor tolmácsolásában Petőfi és József Attila versein kívül felvidéki költők megzenésített verseit is hallhatták a diákok. Az erdélyi származású Márton Kinga Rapsonné várának legendáját mesélte el. Ezenkívül érsekújvári, lévai és párkányi kézművesek mutatták be a tojásfestés, gyöngyfűzés, nemezelés és korongozás rejtelmeit. Végül Kelemen Piroska Jakab Andrással és a párkányi Varjos népi zenekarral tartott néptáncbemutatót és Kárpát-medencei táncházat. Az alsós kisdiákokkal osztályfőnökeik ismertették meg az iskolanap témáját, majd a Figurina bábszínház előadásán vehettek részt. A délelőttöt Kelemen Piroska és Jakab András interaktív mesemondással egybekötött táncháza zárta. A talpalávalót a kicsiknek is a Varjos zenekar húzta.”

Mészáros Júlia boldogan újságolta, hogy nagyon jólesett a diákok, tanárok érdeklődése, a kedves fogadtatás. S külön érték marad számukra, számára, hogy a vendéglátók egy gyönyörű kötettel ajándékozták meg őket a 2020-ban megjelent „1920 TRIANON 100 éve történt” színes fotódokumentumokkal megjelent kötetet. Könnyekig meghatódott amikor az egyik oldalon meglátta a népviseletbe öltözött kisgyarmati lányok 2003-as budapesti közreműködését ábrázoló fotót.