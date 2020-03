Ma délelőtt Peter Pellegrini miniszterelnök a kormány ülése előtt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány terjedését a minimálisra csökkentse. Mint mondta, Szlovákia sokkal óvatosabb a környező országoknál, és korábban vezetett be olyan óvintézkedéseket, amelyeket a szomszédos országok még csak most fognak.

„Folyamatosan figyeljük a helyzetet, a maximumra törekszünk. Annyi szájmaszkot és tesztet vásárolunk, amennyire csak szükségük van. Ha kétmillió egyszer használatos szájmaszkra lesz szükség, akkor kétmilliót veszünk. És annyi tesztet vásárolunk, amennyire a szakemberek szerint szükség lehet” – fogalmazott.

Peter Pellegrini szerint mától a Kassai és a Besztercebányai Egyetemi Kórházakban is képesek lesznek teszteket készíteni, ahol a kialakult helyzetre való tekintettel jelenleg is készítik fel az alkalmazottakat és a szükséges berendezéseket. „A kormány arra törekszik, hogy koordinálja azoknak a feladatait, akik képesek ilyen teszteket elvégezni” – mondta.

Csak a súlyos, indokolt eseteket fogják tesztelni

Emellett felhívta a figyelmet, miszerint nincs mód arra, hogy mindenkit leteszteljenek, csak az igazán beteg személyeket, indokolt eseteket fogják a koronavírus-tesztnek alávetni. A miniszterelnök elárulta azt is, hogy a mai kormányülésen feltehetőleg eldől az is, hogy vásároljanak-e további speciális lélegeztetőgépeket. Mint mondta, szeretnék megelőzni az Olaszországban kialakult helyzetet, ahol a betegek mintegy tíz százaléka művi lélegeztetésre szorul, és erre nincs kapacitása az országnak.

Pellegrini szerint javíthatatlanok az emberek

A mai kormányülés témája lesz továbbá, hogy a szlovák rendőrség megsegítésére 200 katonát küldjenek. Hozzátette, mindezek mellett ajánlásokat fogalmaznak majd meg a városok és falvak önkormányzatai számára is.

Pellegrini szerint

a városi rendőrségre hárul majd a feladat, hogy sűrűbben ellenőrizzék a parkokat, közösségi tereket és figyelmeztessék az embereket, a diákokat arra, hogy a járvány miatt az önkéntes karantén a helyes magatartás, a szabadtéri összejövetelek elkerülendők.

„Az emberek többsége javíthatatlan, nem tudatosítják, hogy az egyetlen módja annak, hogy ne fertőződjenek meg, ha nem járnak közösségekbe” – fogalmazott Peter Pellegrini.

Holnap újra összeül a válságstáb

A miniszterelnök végezetül beszámolt arról is, hogy holnap újra ülésezik a válságstáb, amely a járványügyi szakemberek véleményére hagyatkozva fontolgatja, hogy a már bezárt felsőoktatási intézmények és középiskolák mellett

bezárják az ország összes iskolai létesítményét is a következő 14 napra.

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hatással lehet ez a társadalom működésére, de azzal, hogy egymillió embert kiveszünk a rendszerből, nagyban csökkenteni tudjuk a fertőzések további terjedését” – húzta alá.

Aki nem tartja be a kormány intézkedéseit, büntetésre számíthat

Újságírói kérdésre Peter Pellegrini indulatosan reagált a pravoszláv egyház kijelentéseire is, miszerint ők továbbra is misézni fognak, továbbra is egy kehelyből isznak majd, és csókkal illetik a szent ikonokat, ahogy azt a vallásuk előírja.

„Az a két vasárnapi mise, ami elmarad, biztosan kisebb kár, minthogy – éppen azok az emberek, az idős emberek, akik a legnagyobb veszélynek vannak kitéve – megfertőződjenek” – hangsúlyozta. A miniszterelnök megköszönte a katolikus püspöki karnak, hogy azonnal helyesen jártak el, és a következő két hétben felfüggesztették a misézéseket.

„Sajnálom, meglepődtem és nagyon csalódott vagyok a pravoszláv egyház hozzáállásától. Az egyház az emberek megsegítésére van, nem pedig arra, hogy önző módon, tradíciókra hivatkozva veszélyeztesse a közegészségügyet” – nyilatkozta.

Kilátásba helyezte, hogy akik nem foganatosítják a kormány és a válságstáb által hozott szabályozásokat, a törvény értelmében büntetésre számíthatnak.

„Felelőtlen viselkedés, és olyannak tűnik, mintha szándékosan akarnák a járványt terjeszteni. Számomra ez elfogadhatatlan” – jegyezte meg.

Napi 17 ezer hívás érkezik az információs vonalakra

A továbbiakban elmondta, hogy a közegészségügyi hivatal hívásfogadó központjaiban további operátorokat képeznek ki a meglévő kilencfős állomány mellé. „Ebben segítségünkre lehetnek az orvosi egyetemek ötödéves hallgatói, doktoranduszok és rezidensek. Most is folynak a tárgyalások a kassai és pozsonyi egyetemek rektoraival“ – erősítette meg, hozzátéve, hogy további telefonvonalakat hoznak létre.

Itt felhívta a figyelmet arra, hogy

elsősorban mindenki a saját körzeti orvosát hívja fel, ha egészségügyi problémája adódik.

Pellegrini hangsúlyozta, akinek nincs 38 fok feletti láza és légzési nehézsége, annak nincs oka félni a koronavírus-fertőzéstől. Kisebb megfázásokkal, influenzával feleslegesen ne terhelje senki az orvosát, vagy a létrehozott infóvonalakat – nyomatékosította, hozzátéve, eddig naponta 17 ezer hívás érkezett ezekre a vonalakra, és azt lehetetlen győzni.

A mentőautók speciális tesztekkel lesznek felszerelve, a tűzoltóautókat is bevethetik

A kormányfő kérdésre válaszolva kifejtette, ő nem tud és nem is akar a járvány okozta gazdasági következményekkel foglalkozni, az ő elsődleges feladata az állampolgárok egészségének védelme, ez a legfontosabb – hangsúlyozta.

A miniszterelnök kiemelte továbbá a médiák, a közszereplők befolyását, és mindenkit arra kért, ne becsüljék le, vegyék komolyan a járványt és ne szégyelljék a szájmaszkok viselését. „Ha már úgyis felvásárolta ezeket az ország lakossága, akkor legalább viseljék is! “– jegyezte meg.

A miniszterelnök elmondta,

mostantól kezdve a mentőautók speciális tesztekkel lesznek felszerelve, amelyek lehetővé teszik a vizsgálatokat egy potenciálisan fertőzött személy otthonában is, ám csak az indokolt esetekben.

Emellett tűzoltóautók is kiszállhatnak a fertőzésgyanús esetekhez, hogy a mentők továbbra is zavartalanul működhessenek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány alatt is épp annyi a beteg ember, továbbra is kell műteni, sajnos továbbra is történnek súlyos balesetek, tehát az élet nem állt meg az egészségügyben. „Vegyék tudomásul, a kórházaknak továbbra is úgy kell működniük, mint egy hónappal ezelőtt” – jelentette ki Peter Pellegrini.