Hétfőn délelőttig ötre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Szlovákiában. A már több napja kezelt család mellett egy pozsonyi villamosvezetőnél, valamint egy óvónőnél állapították meg a fertőzést.

Ma reggel Pozsony Főrév városrésze egyik óvodájának nevelőnőjénél igazolódott be a fertőzés. A Palkovič utcai tanintézményt már be is zárták.

Elővigyázatosságból keddtől a hét végéig az összes fővárosi oktatási intézményben szüneteltetik a tanítást.

Emellett Pozsony megye bezáratta a fenntartása alá tartozó középiskolákat, továbbá az egyes pozsonyi egyetemek tanszékein is szünetel az oktatás.

A Kassa Megyei Önkormányzat szintúgy beszüntette a középiskolai oktatást. Óvintézkedéseket foganatosítanak továbbá Nagyszombat megyében is, itt is bezártak a középiskolák és a kollégiumok is.

Ugyancsak nem látogatható a pozsonyi állatkert sem, s visszavonásig törlik az összes tervezett rendezvényüket.

Hétfőn reggel szakszerű fertőtlenítést hajtottak végre a fővárosi tömegközlekedési eszközökön.

A tömegközlekedési járatok vezetői higiéniai csomagot kaptak, mely többek között fertőtlenítő gélt, valamint törlőkendőt tartalmaz. Hasonló csomagot kaptak a jegyellenőrök is.

