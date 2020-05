A Csemadok Somorjai Alapszervezete immár 7. alkalommal rendezi meg a vers- és meseíró pályázatát, melyre 2020. június 4-ig várják az írásokat.

A pályázat leírásában a szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy idén emlékezünk a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára, amikor feldarabolták a történelmi Magyarországot, melynek következtében felmenőink egyik napról a másikra Csehszlovákia területén találták magukat.

„Ezt az igazságtalan és szomorú eseményt számtalan küzdelem és megpróbáltatás követte, amelyekkel szüleiteknek, nagy- és dédszüleiteknek olykor szembe kellett nézniük. Ám Ti mégis itt vagytok, magyarul tanultok és magyarul gondolkoztok. Elmélkedtetek már azon, hogy miért tudtunk mégis 100 éven át megmaradni magyarnak? Mi az, ami miatt érdemes magyarnak maradni? Milyen előnyünk származik a magyarságunkból? Mire lehetünk büszkék? Miben vagyunk mi erősebbek, mint mások?” – teszi fel a kérdést somorjai szervezet pályázati felhívásában, majd különböző témajavaslatokkal látják el a fiatalokat.

„Őszintén szólva, magam sem gondoltam volna, hogy a vers- és meseíró pályázatunk megéli a 7. évfolyamot is. Köszönet Pirk Ilonának is, akivel 7. éve szervezzük a pályázatot. 2020-ban, Trianon 100. évfordulóján, mi más is lehetne a téma egy magyar nyelvű irodalmi versenyben, mint a magyarságunk. Bár számunkra egy szomorú esemény évfordulójáról van szó, mi mégsem várunk búskomor történeteket. A gyermekeinkben nem az önsajnálatot, hanem a pozitív szemléletet akarjuk erősíteni, hogy egy önmagát megbecsülő, erős közösség tagjaivá váljanak. Ezért most arra vagyunk kíváncsiak, mit gondolnak a gyerekek arról, hogy jó magyarnak lenni.”

– nyilatkozta Tóth László, a Csemadok Tejfalui Alapszervezetének tagja.

„Voltál már DAC-meccsen? Mi ragadott meg benne? Jó dolog felvidéki magyarnak lenni? Mi az, hogy Felvidék? Mi az, hogy anyaország? Mit jelentenek ezek a szavak számodra? Mit szeretsz Magyarországban? Melyik a kedvenc magyar városod? Mi köt téged oda? Elmesélheted például a balatoni kirándulásodat!”

– ilyen és ehhez hasonló témákban várják az pályamunkákat a somorjai és tejfalui Csemadok-tagok. A jelentkezőktől egy történetet, egy verset, vagy saját gondolatokat várnak a szervezők.

Értékelés

A beküldött alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a nyertes művek az ajándékok mellett illusztrációt kapnak és megjelennek a Somorja és Vidéke nyári számában.

Közönségszavazás

Az összes beküldött írás nyilvánosan elérhető és kedvelhető lesz a Csemadok Somorjai Alapszervezete Facebook-oldalán. A legtöbb kedvelést elnyerő írás szerzője szintén nyereményben részesül.

Korhatár: 18 év

Email: csemadokpalyazat@gmail.com