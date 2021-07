Nem bináris színészek tiltakoznak az Emmy-díjátadón tapasztalható elnyomás ellen: a díjakat külön férfi és női kategóriában is kiosztják, ezzel pedig sajnos többen nem tudnak azonosulni – írja a V4NA.

A magát nem binárisnak (tehát sem férfinak, sem nőnek) tartó Kate Dillon is aggodalmát fejezte ki a gyakorlattal szemben. „Ha egy díjátadón azzal kell szembesülnünk, hogy csak férfi vagy női kategóriák vannak, akkor én nem vagyok egyik sem” – mondta a National Public Radionak adott interjújában. Dillon egyébként a Billions című filmben is egy nem bináris embert játszott.

A színész(nő?) évek óta próbálja felhívni a figyelmet, mennyire hasznos lenne a nemi kategóriák megszüntetése. 2017-es felhívása után az MTV Movie & Awards nem állapít meg külön férfi és női kategóriákat.

Dillon egyébként felkérte az Emmy-díjátadót szervező akadémiát is a hiányosság kijavítására, amelyre így válaszoltak:

„A Televíziós Akadémia ünnepli az inkluzivitást, és Dillonnal is közöltük, hogy a különböző előadóknak járó kategóriák esetében nem teszünk különbséget a férfiak és a nők között. Dillon és a többi nem bináris színész pedig azt a kategóriát választja, amelyiket akarja.”

Az Emmyhez hasonlóan azonban az Oscar-díj átadója is kirekesztő, hiszen ott is hasonlóan, nemek szerint díjazzák az embereket. Egyébként az Emmy-n már több transznemű színészt is jelöltek: többek között (és többször is) Laverne Cox-t, egyszer pedig Rain Valdez-t. Idén a szintén transznemű MJ Rodrigues-t jelölték főszereplő kategóriában.

