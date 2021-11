Pörgős világunkban a keresztyénség sem marad érintetlen a legfontosabb eseményektől, hiszen mindenestől fogva benne él a mindenkori világban. Nemzeti, lakókörnyezeti, anyanyelvi, kulturális, történelmi múlttól, családtörténetek milliárdjaitól jellegzetes és sokrétű helyi “beágyazottságban” él.

A válaszok így különfélék. Mégis van egy többé-kevésbé közös jellegzetességük. A bibliás, keresztyén hang.

Bár ezek is sokrétűek, mint Jézus 12 tanítványának a személyes világa, ahonnan jöttek, ahogyan gondolkodtak, keresték hitük válaszait környezetük javára. Így különfélék az evangéliumok, a páli, az apostoli levelek.

A Fókuszban a világkeresztyénség – érdekességek, aktualitások is ilyen kérdésekkel foglalkozik időről-időre. Minden témát, ami szóba kerül, rövid magyar nyelvű felvezetés hoz közel az Olvasóhoz. Közöljük a hírforrások világhálós elérhetőségeit, amelyen aztán ki-ki nyelvismerete (gyakorlására is) és szerint (főként angol és német nyelven) tovább olvashatja vagy megtekintheti a szóban forgó anyagot. Jó böngészést a vezető nemzetközi egyházi és nem egyházi lapokban, nagy hírügynökségeknél.

A digitális egyházról, a mesterséges intelligenciáról, robotokról szól a távozó német elnök-püspök

Heinrich Bedford-Strohm püspök, a Németországi Protestáns Egyház Elnökségének elnöke távozik hivatalából. A szolgálatból kilépő teológus-püspököt faggatta a jövő egyházáról Anna Lutz, a pro-medienmagazin.de oldalain.

A digitális egyház új szolgálati formája a legfontosabb fenntartható lehetőség volt az egyházak számára világméretekben a pandémia berobbanása óta. A teljesen új, virtuális térben mozgó egyházi szolgálatok, kapcsolattartás, imaközösségek, gyülekezeti közösségek, új liturgiai formák gyakorlata a megváltozott körülmények között hamarosan elkezdett bővülni.

Másfél év alatt hatalmas irodalma született és a gyakorlati felhasználásnak is óriási irodalma keletkezett. Az egyik legjelentősebb német teológiai szakfolyóirat, a Verkündigung und Forschung 2020. 2. számát csak ennek a témának szentelte: Teológia a digitális térben. El egészen a digitális teológiáig. Kezdettől fogva az új helyzetben igen gyorsan reagáltak az egyházak, az USA-ban és Dél-Koreában, Európa sok országában. Digitális imádkozás, digitális lelki gondozás, digitális liturgia mind-mind izgalmas és olykor egyetlen lehetőségként kínálkozott a karanténes időszakokban. Talán a jövő új egyházi formáinak főpróbája volt a Covid-19 által behatárolt másfél–két év?

A püspöknek ezért nem véletlenül tette fel a provokatív kérdést a riporter: – Megkeresztelne püspök úr egy robotot? A püspök ezt hangsúlyozta: – Különbséget kell tennünk ember és gép között, függetlenül attól, hogy az utóbbi mennyire tűnik majd humanoidnak a jövőben.

Nem mi, emberek teremtünk embert, hanem Isten teremt embert. Mi mesterséges intelligenciát hozunk létre. A kettő között az a különbség, hogy az emberek magukra képesek reflektálni. Beszélhetnek Istennel. Egy robot nem vállalhatja tetteiért a felelősséget, mert be van programozva. Ezért soha nem fogok megkeresztelni robotot.

Az újságírónő tovább győzködött: – Engedné, hogy egy robot megáldja Önt? – Válasz: – Igen. Egy Ige a Bibliából mindig működik. Függetlenül attól, hogy ember vagy robot közvetíti. Isten szavának jótékony hatása nincs médiumhoz kötve. Ezért örültem, hogy egy robot megáldott a 2017-es wittenbergi Reformáció Világkiállításon, és nagyon megérintett. Éreztem Isten áldását.

Létezhet virtuális templom? – volt a következő kérdés. Bedford-Strohm: – Először is tisztáznunk kell, mit értünk egyház alatt. Ha ez a hívők közössége, akkor természetesen digitális csatornákon keresztül is létezhet. Ám az egyház valóságos emberekből áll. És világos, hogy a fizikai létezés nem válik hirtelen feleslegessé. Szükségünk van testi kontaktusra, ölelésre vágyunk. “A Szentlélek minden bizonnyal digitális csatornákon keresztül is működhet.”

További részletek ITT olvashatóak.

November 7-én világméretű imádkozás 340 millió üldözött keresztyénért

A mi nemzedékünknek november 7. nagyon másról szólt, mint imádkozásról. Az ateista világbirodalom önmaga ünnepléséről. Alig telik el 30 esztendő, s ugyanezen a napon – mondhatnánk a történelem fintorának vagy a Jóisten humorának – világméretű imaközösség valósult meg a digitális eszközök kínálta online térben.

Olyan világszervezetek, melyek feladatuknak tekintik az üldözött keresztyének sorsának modern médiaeszközökkel történő követését, támogató akciók szervezésébe kezdtek, az üldözött keresztyén családokra és személyekre figyeltek.

November 7-én, vasárnapon imaakcióban emelték fel szavukat a megpróbáltakért, otthonaikból elhajszolt vagy bebörtönzött hittestvérekért.

Olyan világszervezetek voltak a szervezők, mint az Open Doors, a Voice of Martyrs (Mártírok Hangja), az Evangéliumi Világ Alliansz. Egyikük így fogalmazott: „Munkatársaimmal itt a The Voice of the Martyrs-nél gyakran elmegyünk üldözött keresztyénekhez. Megkérdezzük őket: Hogyan tudunk segíteni? Hogyan segíthetnek a keresztények olyan helyeken, ahol szabadon gyakorolhatják hitüket? Az első dolog, amit mondanak: „Imádkozzatok értünk!” Valamennyi szervezet honlapján rövid videók mutatják be egy-egy adott területen élő üldözöttek sorsát. Ezenkívül például irányított, programozott imaidő megszervezését végzik.

További részletek ITT, ITT, valamint ITT olvashatóak.

Glasgow: Miért van szükségük a klíma szakértőknek az egyházakra?

Morgan Lee riportjából a Christianity Today honlapján megkapjuk a választ. Az egyik megkérdezett így fogalmaz: – Amiben a gyülekezet igazán jó, az a közösségi kapcsolat és a közösségbe történő bevonás. De ugyanígy a történések nyilvános közlésének a lehetősége is adott. A politikusoknak könnyű tárgyalni egymással és döntéseket hozni. De nem feltétlenül tudják levinni a mindennapi élet szintjére döntéseiket és okait. Segíthetünk ebben.

Keresztyénként az egyik legnagyobb erősségünk az együttérzés, amivel meghalljuk és felerősítjük a legerőtlenebbek hangját.

Amit itt Glasgowban észrevettem, ez a sajátos keresztyén elem: mi keresztyének képesek vagyunk a súlyos kérdések tudatosításában segíteni, s olyan válaszokat megfogalmazni, amelyek reményt nyújtanak.

Másik megkérdezett: Anglikán gyülekezetben nőttem fel. Ha visszamegyünk a Genezishez, azt olvassuk, Isten gyönyörűnek és hasznosnak teremtett mindent. Nem csak emberekről volt szó, időbe telt az állatok megalkotása, a szárazföld és a tenger, a csillagok, a hold, mindennek a megalkotása, amit látunk. Van valami a földi lét teremtésében, a naprendszer teremtésében, ami Isten nagylelkűségét, szépségszeretetét és tapintatát tükrözi. Ha felnézel az éjszakai égboltra ott, ahol nincs sok fény, érezni fogod annak végtelenségét, amit látsz. Nagyon kicsinek érzed magad, de egyben félelmet is kelt benned, milyen hatalmas Ő, Aki teremtette mindezt. Ahogy idősebb lettem, és a trópusokon dolgoztam, majd egy missziós szervezethez mentem, amely meg akarja osztani Isten teremtői szándékát és roppant tudásának tiszteletét mindenkivel. Szeretném, ha sokan tudnák, hogy van Isten. Ő alkotta mindezt, amiért felelősek vagyunk…

További részletek ITT olvashatóak.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)