Azok a magyarországi választójoggal rendelkező állampolgárok, akiknek ugyan Magyarországon van az állandó bejelentett lakóhelyük, a választás napján bármi okból mégis külföldön vagy az elszakított területeken tartózkodnak, a magyar állam külképviseletein – azaz a nagykövetségeken vagy konzulátusokon – adhatják le szavazatukat.

Egészen pontosan ezúttal a szavazataikat, mert a parlamenti választásokkal egyidejűleg a gyermekvédelmi népszavazáson is szavazhatnak a választójoggal rendelkezők.

Ahhoz, hogy valamelyik külképviseleten szavazzunk regisztrálni kell a külképviseleti névjegyzékbe.

Ez nagyon egyszerűen megtehető online, ITT (ahol további részletese információk és segítség is található a regisztrációval kapcsolatban), vagy hagyományos módon postai úton is. Az ehhez szükséges nyomtatvány ITT érhető el, s az adott külképviseletnek küldendő be, vagy akár személyesen is be lehet nyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell tehát külön-külön kérelmet benyújtani.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Szlovákiában az alábbi külképviseleteken lehet szavazni:

Magyarország Nagykövetsége – 81106 Pozsony, Stefánikova 1

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének Besztercebányai Alkonzulátusa, 974 01 Besztercebánya, Horná 5.

Magyarország Főkonzulátusa, 04001 Kassa, Hlavná 67.

A kérelem benyújtása során arra is lehetőség van, hogy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is) adjon meg, ahova a helyi választási iroda megküldi a döntésről szóló értesítést.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó határidők ide kattintva érhetőek el.

További hasznos információk a választásokkal és a népszavazással kapcsolatban ITT.

(szd/Felvidék.ma)