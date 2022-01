Tisztelt Olvasóink! Tegnap nagy érdeklődésnek örvendett a 2021-es népszámlálás adatairól szóló tájékoztatónk. Több kérést kaptunk arra vonatkozóan, hogy szívesen vennék, ha még több adatot láttatnánk vizuálisan, térkép formájában.

Hagyományainkhoz híven és terveink szerint, a népszámlálást hamarosan a Felvidéki Magyarok elektronikus folyóiratunkban. De “kétszer ad, aki gyorsan” ad, ezért az új térképeinket most Önök elé tesszük.

Most sem kívánunk az adatok szubjektív értelmezésére bocsátkozni, a tényeket tesszük közzé. Miután a 2021-es népszámlálásban a nemzetiségre vonatkozóan most először volt lehetőség 2. nemzetiség megjelölésére is, a magyarok számát illetően az első (ezt zöld színnel jelöljük), és az összesített adatokat (azaz összegezve a magyar nemzetiség az első, illetve a 2. nemzetiségnél) is ábrázoljuk.

Az illusztrációk 1700 x 900 méretűek, kattintással nagyíthatók.

Ezen cikk egy kiegészítés a tegnapi Népszámlálás, 2021: nézzünk szét a „házunk tájékán”! c. hírünkhöz, ahol az adatok táblázat formájában is olvashatók (valamennyi magyarok által lakott települést beleértve), azokat most nem ismételjük.

Jöjjenek hát a grafikák: