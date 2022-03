A Comenius Gimnázium igyekszik tartani a lépést a korral és az oktatási programba olyan elemeket beépíteni, melyeket a diákok a gyakorlatban is tudnak hasznosítani és amelyek fenntartják az érdeklődésüket. Ennek jegyében szerzett be az iskola korábban egy 3D nyomdát, most pedig egy drónkészüléket.

A sikeres projekt Nyitra megye támogatásának köszönhetően jöhetett létre, ami által egy új perspektívából szemlélhetők meg a zselízi műemlékek. Az iskola diákjai drón segítségével fotózzák és filmezik a helyi műemlékeket.

„A légi felvételeket feldolgozták, a műemlékeket bemutató ismeretterjesztő szöveggel látták el, és október végétől kiállítás formájában mutatták be a gimnázium épületében. Munkájuk eredményét sajnos a járványhelyzet miatt csak az iskola diákjai és pedagógusai tekinthették meg egyelőre, ám a projektvezető tanárok szerint a pályázatot tovább lehet fejleszteni, vagy akár lehetőség van a kiállítást máshol is bemutatni”

– nyilatkozta a Zselízi Hírmondónak Kepka Márk, a gimnázium történelemtanára. Meglátásuk szerint a pályázat jó tapasztalatait érdemes lenne másokkal is megosztani, és további lehetőségeit kihasználva gyarapítani. „A projekt két részből áll, az egyik része műszaki, a másik kultúrtörténeti. Célszerűnek tartottuk a technika és a kultúra ilyen módon történő összekapcsolását, ezért a drón beszerzését követően elhatároztuk, hogy városunk történelmi nevezetességeinek madártávlatból történő feldolgozását egy projekt keretében valósítjuk meg” – tette hozzá Kepka Márk projektvezető tanár, aki a fényképes videóanyag történelmi hátterének feldolgozásáért és a kiállítás megszerkesztéséért felelt.

A műszaki részt Soóky Krisztián felügyelte, aki a gimnáziumban matematikát, fizikát és informatikát oktat: „Az informatikaóra keretében túrákra jártunk a diákokkal, akik elsajátították a drón kezelését, működési elveit, megtanultak eligazodni a GPS-koordinátákban, és nem utolsósorban megismerkedtek a bonyolult és viszonylag gyakran változó drónüzemeltetési jogszabályokkal. A terepmunkát az információ feldolgozása követte, amelynek keretében továbbfejlesztettük a kiállítást, videókat vágtunk, feltöltöttük az internetre, a kiállítás paneljeire pedig a videók linkjeit ábrázoló QR-kódokat készítettünk.”

Ahogy a tanárok elmondták, a pályázattal bizonyos űrt is kitöltöttek, hiszen a város lakosainak és a gimnazisták körében is sokan nincsenek tisztában azzal, milyen emlékműveink vannak Zselízen, vagy mi köze volt a szoborral megörökített személynek városunkhoz. Ugyanakkor további módon is hasznosulhat például ez a projekt. „Mint a Sacher Polgári Társulás elnöke azt látom, hogy a dróntechnológia számunkra is nagy segítséget jelentett, hiszen most rendezzük a kerítést és az udvart a Sacher-ház körül, és a dróntechnológiának köszönhetően légi felvételekhez jutunk, ami nagyban megkönnyíti a dolgunkat.”

Cserba Katalin igazgatónő szerint az ilyen pályázat több tekintetben is előnyös a gimnázium és a diákok szempontjából. „Egyrészt ötvözi a műszaki és a kultúrtörténeti ismereteket, másrészt pedig a diákok munkájának eredménye további célokra is felhasználható. Több ötletünk is van, merre fejlesszük a projektet, és további pályázatainkban is látunk ilyen lehetőségeket.” Ahogy Soóky Krisztián hozzátette, a drón mellett a 3D nyomtatóval is volt ilyen tapasztalatuk, amikor korabeli lámpákat készítettek egy társadalmi szervezet számára. Hasonló tapasztalatokra számítanak a zselízi gimnáziumban a virtuálisvalóság-projekttel kapcsolatban, és terveik között a robotika is szerepel.

