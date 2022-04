A Gömör-Nógrádi ifjúsági szervezeteket irányító fiataloknak a hétvégén vezetőképzőt szervezett a Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS). Sor került egy konstruktív megbeszélésre is, melyen megtervezték a jövő ifjúságszervezeti koncepcióját a Gömör-Nógrádi régióban. Az előadók közt találtuk Cziprusz Zoltánt, a Via Nova ICS alelnökét, a rimaszombati Tompa Mihály Központ igazgatóját.

Mi volt az előadásának a témája?

Az elmúlt 10-12 év működését foglaltam össze. Ugye Via Nova ICS ként kezdtük, mely 2009. január 2-án alakult meg Rimaszombatban. Visszaidéztem, hogy honnan indultunk, milyen rendezvényeket csináltunk, mik voltak a csúcspontok. Az évek során egyre több szervezet alakult itt, de a szomszédos járásokban is Losonctól Szádalmásig. Amikor a csúcson voltunk, akkor 35-40 szervezetünk volt kb. 1000 taggal. Beszéltünk arról, hogy hogyan vészeltük át a covidot. Azt gondoltuk, hogy a világjárvány majd nagy károkat okoz, de úgy látom, hogy könnyen visszatér a lendület. Sok új tagunk is van, újabb szervezetek is létrejönnek.

Hogyan alakultak át a szervezetek, mik a jövőbeni tervek?

Az évek során a fiatalság összetétele is változik. S rájöttünk, hogy effektívebb lesz nem ennyi szervezettel működni, hanem kicsit összevonni a szervezeteket a Medvesalján, a Sajó-völgyén, a Balog-völgyén, Rimaszombat és környékén. Ilyen mikroregionális szervezetekre mentünk át, s lett 12-15 tagszervezetünk. Majd egy országos reform is volt a Via Novában, amikor ezen szervezetek polgári társulásokká alakultak, s jogi személyekké váltak. Idén tervezünk egy nagyobb tisztújítást. Már én is szeretném egy fiatalabbnak átadni a régiós elnöki posztot. Elsősorban még a keretrendszert szeretnénk kidolgozni.

Melyik akciójukat emelné ki, amelyik az egyik legfontosabb volt az elmúlt időszakban?

Ami nagyobb hírnevet kapott, s zászlóhajós volt, az mindenképpen a Katalin bálok Rimaszombatban, volt olyan, amelyiken majd 500 is voltunk. A későbbi években 2015-től elkezdődtek a nagy fesztiválok, létszámban több ezer embert mozgattak meg. De szeretném hangsúlyozni, hogy a sok kis településen a kisebb rendezvények a szívei a működésünknek.

Miben rejlik a titok, hogy a fiatalokat képesek megmozgatni?

Igazából ez sok munkával érhető el. Felismerték, hogy szüksége van a Gömör-Nógrádi régiónak ilyen ifjúsági szervezetre, sok fiatal rájött, hogy nem a diszkós-kultúra az, ami őket igazán érdekli, hanem ebben a magyar közösségben való mozgás. Rendezvényeinken sok magyar fiatal találkozik egymással. Ez a legfőbb mozgatórugó. S nagyon sok az elszánt fiatal, aki kultúrát is akar teremteni.

Ugyanakkor magyar bulikat is szerveznek.

Igen. Nem ez a fő tevékenységünk, de próbálunk ezen a téren is alternatívát nyújtani a fiataloknak. Ezek valamilyen szinten kulturált diszkók, vagy bulis estek, nem züllött, füstös diszkók. A szülők is szívesebben engedik el a mi rendezvényeinkre a fiataljaikat.

Lesz-e folytatása a hétvégi összejövetelnek?

Szerintem ilyen vezetőképzőket a jövőben is érdemes tartani. Pozitív visszacsengése volt. A fiatalok interaktívan bekapcsolódtak. Köszönettel tartozom Mag Fodor Enikőnek, a GICS elnökének, aki ezt egy Interreg pályázat keretén belül megvalósította.

Hogyan függ össze a Tompa Mihály Központ és a GICS?

A GICS üzemelteti a Tompa Mihály Központot, mely több pályázatban is érdekelt. Fontos, hogy határon átnyúló projektekbe is bekapcsolódjanak a fiatalok, s megtanulják az együttműködést a magyarországi partnerekkel is. Besztercebánya megye területén az Interreges projektekben elég gyenge az aktivitás, s ennek a fellendítése minden szempontból jó.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)