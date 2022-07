173 évvel ezelőtt zajlott a segesvári csata, melyben eltűnt Petőfi Sándor. A lánglelkű költőre a Felvidéken is több helyen emlékeztek, tették ezt Királyfiakarcsán is. A csallóközi településen járva bárki könnyen megállapíthatja, hogy nagy hangsúlyt helyeznek hagyományaink őrzésére.

A községháza előtti téren áll Rieger Tibor alkotása, a Magyarok Nagyasszonya impozáns, bronzból öntött szobra. A Cserkészligetben pedig szinte minden az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményeire, illetve annak ikonikus alakjára, Petőfi Sándorra emlékeztet.

A Petőfi Baráti Társulás Királyfiakarcsán 2001 decemberében alakult. „Célja és feladatai közé tartozik a kulturális programok szervezése, ezen igények kielégítése. Fontos, hogy a mélyben szunnyadó, szinte elfelejtett hagyományok, emlékek a felszínre törjenek, ezeket ápoljuk, átadjuk és megőrizzük” – olvasható a társulás honlapján.

A pénteken tartott megemlékezés kulturális programjáról a helyi nyugdíjasklub gondoskodott. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták Petőfi Sándor domborművét. A megemlékezést a társulás tagja, Csiffári Ferenc szervezte.

„Egy hónapja tervezzük, hogy megemlékezünk Petőfiről a segesvári csata évfordulóján is. Ebben nagy segítségemre volt Malina Rozália, a helyi nyugdíjasklub tagja. Találkozásunkkor elárulta, hogy ettől függetlenül is készülnek egy programmal a jövő évi Petőfi-bicentenáriumra, ezt most felgyorsítják, és egy ízelítőt már most bemutatnak. Megleptek mindenkit, csodálatos volt, ahogy énekeltek, szavaltak, és ennek szerencsére még lesz folytatása” – mondta hírportálunknak a főszervező.

